La Champions League in streaming su Infinity

Anche la Champions League, oltre al campionato che già ha esordito su DAZN, sarà in streaming su una piattaforma dedicata. A trasmetterla sarà Mediaset grazie ad una importante estensione di quello che è il progetto “Mediaset Infinity“. L'annuncio è stato divulgato in queste ore, portando online la fruizione della massima competizione calcistica mondiale ed aprendo una nuova opportunità per i tifosi di Inter, Milan, Juventus e Atalanta che si godranno quest'anno le proprie squadre sul palcoscenico con la sigla più emozionante di tutto il mondo del calcio.

Mediaset Infinity, anche la Champions

Infinity diventa un progetto a doppio livello: un primo “strato” è gratuito, con accesso all'offerta Mediaset e ad alcuni contenuti “digital first” di cui ancora non sono stati divulgati i dettagli. Il secondo livello è invece in abbonamento a 7,99 euro al mese:

Il pubblico può anche accedere al resto della piramide, una selezione di alta qualità di prodotti come centinaia di film e serie tv disponibili in qualsiasi momento: il meglio della produzione americana ed europea, dai singoli titoli appena usciti dalle sale ai cofanetti completi con tutte le stagioni delle migliori serie al mondo […]. Inoltre, il pubblico potrà anche accedere a un’offerta opzionale: una serie di “premium

channel” verticali specializzati in serie tv, sport, documentari e offerte per i più piccoli.

L'aggiunta che fa la differenza è proprio relativa al pacchetto sportivo, poiché allo stesso prezzo è possibile godere dei 104 top match di UEFA Champions League: “Tra i match, anche le migliori partite europee di Juve, Milan, Inter e Atalanta, le squadre italiane appena qualificate a fine

campionato“. Con 7,99 euro al mese, insomma, ci si potrà godere il meglio della Champions League in parallelo al resto dei contenuti che il pacchetto Infinity andrà ad includere al proprio interno. La Champions sarà uno dei canali attivabili (senza costo aggiuntivo) al pari di quel Infinity+ che in queste ore è disponibile a prezzo dimezzato grazie ad un cofanetto in offerta su Amazon. L'accesso ai contenuti sarà possibile da smart tv, smartphone, tablet, pc, Fire TV ed altre piattaforme connesse con accesso all'app dedicata.