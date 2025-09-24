La combo di viaggio perfetta: attiva una eSIM Saily, ricevi NordVPN in regalo

Se anche tu vuoi essere sempre connesso quando parti per un viaggio, la soluzione è più a portata di mano di quel che pensi: Saily è una eSIM che offre piani internazionali a prezzi competitivi, che ti permettono di avere Internet in qualsiasi momento e ovunque tu sia nel mondo. Per i tuoi viaggi autunnali, è attiva una promo imperdibile: attivando un piano dati da almeno 10 GB, riceverai in regalo un mese di NordVPN Base (dal valore di 12,99 dollari), per navigare sempre in sicurezza.

Cosa offre Saily: tutti i vantaggi

Le eSIM Saily sono la risposta alle classiche (e ormai antiquate) SIM fisiche: non serve più fare la coda in aeroporto, basta scaricare l’app, scegliere la destinazione e installare l’eSIM in pochi secondi (ma il tuo telefono deve essere compatibile) e sei già pronto. Al tuo arrivo la connessione si attiva automaticamente, oppure entro 30 giorni dalla sottoscrizione del piano.

Che si tratti di un viaggio di piacere o di lavoro, Saily c’è: la piattaforma vanta, infatti, oltre 200 destinazioni tra cui scegliere. Dagli Stati Uniti al Canada, dal Regno Unito alla Tailandia, fino alla Cina, con tariffe che partono da appena 2,99 dollari. Una recente novità è il piano Ultra, che offre giga illimitati per navigare in 113 Paesi al mondo a 59,99 dollari, il tutto condito da vantaggi extra.

Scegliere Saily significa eliminare i costi del roaming e guadagnare in flessibilità: con un’unica eSIM puoi gestire più Paesi diversi e aggiungere man mano nuove mete, direttamente dall’app. Il servizio include anche notifiche intelligenti che ti avvisano quando hai consumato più dell’80% dei tuoi giga, mentre il supporto clienti è disponibile 24 ore su 24, pronto ad assisterti in qualsiasi momento.

Questa offerta segna una vera svolta per chi vuole viaggiare senza preoccupazioni: da un lato la connettività stabile e trasparente di Saily, dall’altro la protezione digitale di NordVPN, insieme in un’unica soluzione. Con Saily, la combo di viaggio perfetta è già pronta: acquista un piano da 10 GB o più, ottieni NordVPN in regalo e viaggia senza confini, connesso e al sicuro.