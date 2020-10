La corsa all'e-commerce, il successo di Shopify

Se la prima ondata pandemica aveva colto molti impreparati ed aveva incuriosito non pochi esercenti sulle prospettive dell’e-commerce, la seconda ondata giunge su un tappeto di consapevolezza più maturo: la conseguenza è che la corsa all’e-commerce si sta facendo sempre più accelerata ed i risultati di questo trend sono facilmente intelleggibili nei dati di crescita di un servizio quale Shopify.

Shopify, il 2020 è un anno d’oro

Il gruppo ha appena comunicato come il terzo trimestre dell’anno abbia fatto registrare una crescita del 96% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, quando ancora le resistenze all’e-commerce erano forti e quando ancora nessuno immaginava ciò che il Covid-19 avrebbe potuto comportare. Shopify, grazie al basso costo di accesso ed alla rapidità con cui è in grado di portare online un’attività di vendita, si è dimostrato una delle scelte più gradite ed i numeri fotografano un momento di crescita che non sarebbe stato ipotizzabile in assenza di tutto ciò che il Covid ha determinato sui mercati di tutto il mondo.

Secondo Shopify tutto ciò non misura soltanto la capacità di Shopify di rispondere ad una precisa domanda, ma testimonia altresì il grande spirito di adattamento che il commercio dimostra organicamente di fronte alle difficoltà: piccoli negozi e piccole attività, con investimenti minimi e grande elasticità nell’interpretare il nuovo contesto, hanno spostato le proprie attività online. Chi meglio e chi peggio, chi in anticipo e chi con estremo ritardo, ma per tutti Shopify ha rappresentato un porto sicuro a cui affidare le proprie speranze per uscire “meno peggio” da questo 2020. Per alcuni negozianti è stata una svolta, per altri è stata una stampella fondamentale: per Shopify è stata una annata senza pari che in questo ultimo trimestre potrà ulteriormente alzarsi di intensità.

Tra le novità che il gruppo sta sviluppando v’è una integrazione con TikTok for Business che punta ad integrare i due servizi ed aprire maggiori possibilità promozionali sulla piattaforma: il futuro dell’e-commerce passa anche per questo tipo di attività, spingendo il commercio verso un dialogo più fitto con nuove community e nuovi bacini d’utenza.