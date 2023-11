La fantastica GoPro HERO11 Black è in SCONTO su Amazon!

La GoPro HERO11 Black spicca come l’action camera di riferimento per immortalare i momenti estremi. Dotata di un sensore di immagine più ampio, eccezionale stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 e una serie di funzionalità avanzate, la HERO11 Black è progettata per consentirti di creare video e foto di qualità professionale in ogni situazione.

Il sensore di immagine potenziato della HERO11 Black acquisisce un’ampia porzione della scena, garantendo una qualità dell’immagine superiore. Ciò si traduce in una maggiore precisione nei dettagli e immagini più vivide.

La stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 di GoPro si conferma come la migliore sul mercato. Grazie a HyperSmooth 5.0, i tuoi video saranno sempre impeccabilmente fluidi e stabili, persino in situazioni difficili. La funzione AutoBoost regola automaticamente la stabilizzazione in base alle condizioni di ripresa, mentre il Blocco dell’orizzonte mantiene l’orizzonte perfettamente allineato in ogni circostanza.

Gli effetti notturni della HERO11 Black permettono di esprimere la tua creatività dopo il tramonto, trasformando le riprese notturne in autentiche opere d’arte. Il supporto a 10 bit per il colore amplia la gamma cromatica, regalando video ancora più intensi e realistici.

Con una resistenza all’acqua fino a 10 metri e una robustezza contro urti, polvere e ghiaccio, la HERO11 Black si adatta a qualsiasi scenario, garantendo prestazioni affidabili in ogni condizione. Con la GoPro HERO11 Black, non lascerai sfuggire mai più un momento cruciale.