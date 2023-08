La fibra di Aruba a soli 19€ al mese se attivi la nuova offerta

Vuoi navigare su Internet con la massima velocità e affidabilità? Ora hai l’opportunità di farlo con l’incredibile offerta sulla fibra di Aruba a soli 19,89 euro al mese per 6 mesi. Questa è un’occasione che non puoi permetterti di perdere, che ti permetterà di godere di una connessione Internet ad alta velocità e di numerosi servizi vantaggiosi.

Fibra di Aruba in offerta: cosa include la promozione

Con la Fibra Aruba All-in Promo, riceverai molto di più di una semplice connessione Internet. Questa offerta include non solo la fibra ottica ultra veloce, ma anche un router Wi-Fi in noleggio e chiamate nazionali illimitate. Potrai navigare senza limiti e tenerti in contatto con i tuoi cari in tutto il paese, senza preoccuparti di costi aggiuntivi per le chiamate.

Aruba è conosciuta per la sua eccellente assistenza clienti, disponibile 24 ore su 24 attraverso chat e telefono. Il team di operatori è pronto ad aiutarti e risolvere qualsiasi problema tu possa incontrare, direttamente dal territorio nazionale.

Se stai cercando una connessione Internet ancora più potente, la fibra di Aruba è disponibile anche nelle cosiddette “aree bianche“, compresi i comuni più piccoli. Con una velocità standard in upload fino a 500 Mbps, potrai godere di una connessione super veloce anche nelle zone rurali.

Inoltre, se hai pianificato una pausa dalle attività quotidiane, puoi mettere la fibra in pausa con l’opzione Stop&Go. Risparmia durante le vacanze programmando una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno.

Non perdere l’opportunità di avere la fibra ottica ad alta velocità di Aruba a soli 19,89 euro al mese per 6 mesi. Goditi una connessione affidabile, chiamate illimitate e numerosi vantaggi con l’offerta di fibra di Aruba. Abbonati ora e preparati a vivere un’esperienza di navigazione straordinaria.

