 La fibra FTTH più veloce e con Wi-Fi 7 è di Iliad: super promo a 21,99 euro
La fibra ottica di Iliad al prezzo più conveniente: i clienti mobile con un piano Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese possono attivare Iliadbox Fibra a 21,99 euro mensili per sempre, invece del costo standard di 25,99 euro. Nessuna rimodulazione, trasparenza totale e un router di ultima generazione incluso nel prezzo.

Iliadbox: attiva ora la fibra Iliad più veloce

Perché scegliere la fibra Iliad?

L’offerta prevede connessione 100% fibra ottica FTTH, capace di garantire prestazioni elevate in base alla copertura disponibile: nelle aree raggiunte da tecnologia EPON si arriva fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, mentre con la GPON la velocità tocca i 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Anche nelle aree bianche, la connessione resta stabile con fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Il cuore dell’offerta è la Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7: Iliad è tra le prime in Italia a offrire questo standard. Il nuovo router consente di navigare in modo più stabile e veloce, anche quando diversi dispositivi sono collegati nello stesso momento: puoi guardare una serie in 4K mentre qualcuno, in un’altra stanza, lavora in smart working e qualcun altro gioca online, il tutto senza interruzioni o rallentamenti.

Il router include anche delle piccole accortezze sempre utili: un pulsante ON/OFF per spegnerlo senza dover staccare la spina e la modalità Sleeping, che riduce i consumi. Con l’app Iliadbox Connect, inoltre, è possibile gestire la rete domestica e i dispositivi connessi.

Scopri la fibra ultra veloce di Iliad

Completano il pacchetto le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani e verso oltre 60 destinazioni internazionali. L’attivazione prevede un unico costo iniziale di 39,99 euro per l’installazione, con intervento tecnico incluso.

Una connessione ultraveloce in fibra pura FTTH, il router Wi-Fi 7 incluso senza costi aggiuntivi, chiamate illimitate e un prezzo che non cambia mai: con Iliadbox Fibra a 21,99 euro al mese per sempre vai sul sicuro. Attivala online in pochissimi minuti. Questo prezzo, ricordiamo, è limitato ai soli utenti mobile che hanno già un piano attivo da 9,99 euro in su.

Pubblicato il 27 set 2025

Il Papa contro la sua versione AI,

Super Fibra WindTre: attivazione gratis e modem Wi-Fi 7 incluso

Pubblicità gioco d'azzardo: indagine AGCOM su DAZN

DAZN e Sky chiederanno risarcimento agli utenti pirata

27 set 2025
