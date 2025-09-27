La fibra FTTH più veloce e con Wi-Fi 7 è di Iliad: super promo a 21,99 euro

La fibra ottica di Iliad al prezzo più conveniente: i clienti mobile con un piano Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro al mese possono attivare Iliadbox Fibra a 21,99 euro mensili per sempre, invece del costo standard di 25,99 euro. Nessuna rimodulazione, trasparenza totale e un router di ultima generazione incluso nel prezzo.

Perché scegliere la fibra Iliad?

L’offerta prevede connessione 100% fibra ottica FTTH, capace di garantire prestazioni elevate in base alla copertura disponibile: nelle aree raggiunte da tecnologia EPON si arriva fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload, mentre con la GPON la velocità tocca i 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Anche nelle aree bianche, la connessione resta stabile con fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Il cuore dell’offerta è la Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7: Iliad è tra le prime in Italia a offrire questo standard. Il nuovo router consente di navigare in modo più stabile e veloce, anche quando diversi dispositivi sono collegati nello stesso momento: puoi guardare una serie in 4K mentre qualcuno, in un’altra stanza, lavora in smart working e qualcun altro gioca online, il tutto senza interruzioni o rallentamenti.

Il router include anche delle piccole accortezze sempre utili: un pulsante ON/OFF per spegnerlo senza dover staccare la spina e la modalità Sleeping, che riduce i consumi. Con l’app Iliadbox Connect, inoltre, è possibile gestire la rete domestica e i dispositivi connessi.

Completano il pacchetto le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili italiani e verso oltre 60 destinazioni internazionali. L’attivazione prevede un unico costo iniziale di 39,99 euro per l’installazione, con intervento tecnico incluso.

Una connessione ultraveloce in fibra pura FTTH, il router Wi-Fi 7 incluso senza costi aggiuntivi, chiamate illimitate e un prezzo che non cambia mai: con Iliadbox Fibra a 21,99 euro al mese per sempre vai sul sicuro. Attivala online in pochissimi minuti. Questo prezzo, ricordiamo, è limitato ai soli utenti mobile che hanno già un piano attivo da 9,99 euro in su.