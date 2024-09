La fibra più veloce d'Italia

Iliad continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni in Italia, questa volta con una nuova offerta di fibra ottica che integra la tecnologia Wi-Fi 7, la più avanzata attualmente disponibile. L’offerta si distingue per la velocità, l’affidabilità e una serie di vantaggi pensati per soddisfare tutte le esigenze di connettività.

Dettagli dell’offerta

La nuova proposta di Iliad è basata su fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), garantendo connessioni estremamente rapide e stabili. La velocità massima di download può raggiungere fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, e fino a 2,5 Gbit/s nelle aree FTTH GPON, offrendo prestazioni eccezionali sia via Wi-Fi che tramite le porte Ethernet. Nelle cosiddette “aree bianche,” meno servite dalle infrastrutture avanzate, la velocità scende fino a 1 Gbit/s, un dato comunque significativo rispetto agli standard di mercato.

Tariffe e vantaggi per i clienti Mobile Iliad

Per chi è già cliente mobile Iliad, l’offerta diventa ancora più interessante: chi possiede un piano mobile con un costo mensile pari a 9,99€ o 11,99€ può ottenere uno sconto sul canone mensile della fibra, pagando 21,99€ al mese invece di 25,99€. Anche per i nuovi clienti mobile, Iliad riserva promozioni vantaggiose, con piani che includono fino a 250 GB di traffico dati in 5G.

Iliadbox con Wi-Fi 7

Un elemento distintivo di questa offerta è l’Iliadbox, il router incluso in comodato d’uso gratuito, che supporta la tecnologia Wi-Fi 7. Questo nuovo standard wireless promette velocità di connessione e stabilità superiori, permettendo di gestire più dispositivi connessi simultaneamente senza perdere in qualità. Che si tratti di streaming di film in 4K, gaming online, o lavoro da remoto, l’Iliadbox con Wi-Fi 7 assicura che tutto funzioni senza interruzioni.

Chiamate e altri servizi inclusi

Oltre alla connettività internet, l’offerta Iliad include chiamate illimitate verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali, rendendola una soluzione completa per la casa. Inoltre, l’app iliadbox connect permette una gestione intuitiva della rete domestica, fornendo strumenti per monitorare e ottimizzare la connessione. Per conoscere l’offerta completa di Iliad clicca qui.