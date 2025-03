La fibra ultraveloce di Aruba a prezzo incredibile: navighi da 17 euro al mese

La fibra ultraveloce di Aruba, ora, costa ancora meno: grazie alla nuova promozione attiva, e valida fino ad aprile, puoi sottoscrivere una connessione FTTH a partire da soli 17,69 euro al mese (per i primi 6 mesi). Ecco come funziona la promo e quali sono i risparmi concreti.

Performance al top a prezzi imbattibili con Aruba

Sono due i piani in promozione che Aruba mette a disposizione dei nuovi clienti. Il primo, più economico, è Fibra Aruba Promo che ti permette di navigare fino a 1 Gbps in download con un servizio personalizzabile grazie a opzioni aggiuntive come maggiore velocità di upload o indirizzo IPv4 statico (che avranno costi separati).

Il tutto a un prezzo di 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi (invece di 24,90), senza alcun costo di attivazione o migrazione. Inoltre, la promozione include la comodissima opzione Stop&Go che permette di sospendere la connessione per 30 giorni consecutivi all’anno, magari durante le vacanze, massimizzando il risparmio.

Per chi desidera un pacchetto più completo, c’è Fibra Aruba All-in Promo che offre una connessione sempre fino a 1 Gbps in download, ma include router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate, al prezzo speciale di 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi invece di 27,90 euro. Anche in questo caso, nessun costo di attivazione o migrazione e piena flessibilità.

Avrai, infatti, la possibilità di disdire in qualsiasi momento, pagando solo una penale di 20 euro: molto meno rispetto a quanto richiesto da altri operatori. Come avrai già potuto intuire, Aruba si distingue anche per la totale trasparenza del suo servizio, che si traduce in zero costi di attivazione o migrazione, ma anche assistenza h24 e copertura che si estende anche alle aree bianche, spesso non servite dagli operatori più noti.

Le offerte Fibra Aruba Promo e Fibra Aruba All-in Promo sono disponibili, rispettivamente, fino al 21 aprile e fino al 28 aprile. Hai quindi ancora poco tempo per sottoscrivere uno dei due piani e risparmiare sensibilmente, ricevendo in cambio un servizio completo e dall’elevata velocità con tecnologia FTTH: la fibra arriverà così direttamente in casa tua. Puoi abbonarti alla fibra di Aruba direttamente online, oppure richiedere l’aiuto di un operatore.