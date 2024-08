La Fire TV Stick di Amazon è in SCONTO del 38%!

Amazon Fire TV Stick è uno di quei dispositivi che proprio non possono mancare in casa tua dato che trasforma qualsiasi schermo (anche quello di un proiettore) in uno smart TV. E col ribasso del 38%, la paghi solamente 27,99€!

Tutte le caratteristiche di Amazon Fire TV Stick

La potenza e velocità di questo dispositivo sono notevoli: grazie a un processore più performante rispetto ai modelli precedenti, questa piccola pennetta garantisce uno streaming fluido e ininterrotto anche per contenuti in Full HD, godendoti film e serie TV con una qualità d’immagine eccezionale.

Ovviamente, non mancano app quali Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e, se sei un membro Amazon Prime, avrai accesso a un catalogo ancora più ampio, con film, serie e contenuti originali firmati Amazon, disponibili senza costi aggiuntivi.

Anche chi non è molto pratico con la tecnologia troverà facile muoversi tra le app, cercare film o serie e avviare lo streaming in pochi clic. E grazie al telecomando vocale Alexa, puoi fare tutto questo senza nemmeno toccare un pulsante: basta un comando vocale per accendere la TV, cambiare canale, regolare il volume o trovare il film che desideri guardare.

Inoltre, per i più appassionati, Fire TV Stick di Amazon offre anche una selezione di giochi, dal casual gaming ai titoli più impegnativi, trasformando la tua TV in una console improvvisata.

Infine, se hai una casa smart con dispositivi compatibili con Alexa, ti consente anche di controllare tutto direttamente dallo schermo della tua TV, centralizzando le funzioni della tua smart home in un unico dispositivo.

Prendi subito la tua Amazon Fire TV Stick a 27,99€, anziché i classici 44,99€!