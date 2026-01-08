 La Formula 1 è in pausa ma tu corri con LEGO Mercedes: 17€ il set scontato
Amanti della Formula 1 a rapporto: costruite la vostra LEGO Mercedes con il set iperscontato su Amazon, l'occasione.
Amanti della Formula 1 a rapporto: costruite la vostra LEGO Mercedes con il set iperscontato su Amazon, l'occasione.

Amante della Formula 1? So benissimo che questi mesi sono una noia immensa. Con la nuova stagione presto in ripresa, puoi sentirti ancora parte del mondo delle corse monoposto con un set LEGO unico. Compra il tuo set Speed Champions e porta a casa la Mercedes-AMG PETRONAS F1 W 15 a prezzo irrisorio. Arriva con il suo pilota e passerai diverse ore di divertimento montandola e poi tenendola per collezione. Comprala subito a soli 16,99€ su Amazon con lo sconto del 37% che rende il prezzo fuggente.

LEGO Formula 1: la Mercedes è bella più che mai

Con un set bellissimo, rendi la tua passione anche divertente. Colma questi mesi di attesa per la nuova stagione e coltiva un nuovo interesse tutto a tema. Grazie al set LEGO Speed Champions, puoi addobbare la tua casa con le monoposto più famose al mondo. Da dove iniziare? Ovviamente da questa Mercedes-AMG PETRONAS F1 W 15. Adatta dalla tenera età di 10 anni in su, è l’inizio di un nuovo hobby da fare tutto da solo oppure in compagnia.

La monoposto ha dimensioni ideali da tenere persino sulla scrivania oppure da appendere grazie ai ganci speciali che trovi in commercio. Detto ciò, il set è composto da 267 pezzi. Ma non ti preoccupare perché anche se è la tua prima volta con un set del genere, non dovrai impazzire. All’interno della confezione tutte le componenti sono ordinate in sacchetti e il libretto di istruzioni ti mostra, passo passo, quale dover aprire e quali mattoncini usare per arrivare al risultato finale. Ti ci vorranno un paio di ore al massimo, ma il risultato sarà straordinario. Con adesivi che riproducono nei minimi dettagli gli sponsor e la monoposto dell’anno precedente, avrai la tua miniatura da poter anche utilizzare. Infatti le ruote si muovono per far divertire anche i più piccoli.

Collegati ora su Amazon per acquistare la tua LEGO Speed Champions Mercedes-AMG PETRONAS F1 W 15. Mettila in carrello a soli 16,99 euro. 

Pubblicato il 8 gen 2026

Paola Carioti
8 gen 2026
