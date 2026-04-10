La Francia dice addio a Windows: il governo punta su Linux per i PC pubblici

La Francia accelera sulla sovranità digitale e compie un passo deciso: abbandonare progressivamente Windows nei computer della Pubblica amministrazione per passare a Linux. L’annuncio arriva direttamente da DINUM, la Direzione interministeriale del digitale, e non lascia spazio a dubbi: si tratta di una strategia ufficiale e strutturata, non di un progetto pilota o di una sperimentazione isolata. Entro l’autunno 2026, ogni ministero dovrà presentare un piano dettagliato per implementare questa transizione.

Una scelta strategica per la sovranità digitale

La decisione si inserisce in una più ampia politica nazionale orientata alla riduzione della dipendenza da tecnologie non europee. Il passaggio a Linux non riguarda solo i sistemi operativi desktop, ma si estende a un ecosistema più ampio che comprende strumenti di collaborazione, antivirus, database, virtualizzazione, infrastrutture di rete e persino soluzioni legate all’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il controllo sui dati e sulle infrastrutture digitali, aumentando interoperabilità e autonomia tecnologica. In questo contesto, Linux diventa una leva chiave per costruire un sistema più indipendente dai grandi fornitori extraeuropei, in particolare statunitensi.

Non solo desktop: una trasformazione sistemica

Il piano francese va oltre la semplice sostituzione dei sistemi operativi sui computer pubblici. La richiesta rivolta a ministeri e operatori pubblici è di elaborare strategie complete che includano tutti gli aspetti dell’infrastruttura IT.

Questo significa che la migrazione a Linux sarà accompagnata da una revisione complessiva delle piattaforme digitali utilizzate dallo Stato. Si tratta di un approccio sistemico che punta a evitare dipendenze tecnologiche in ogni segmento critico, dalla gestione dei dati fino agli strumenti di lavoro quotidiani dei dipendenti pubblici.

Tempi e incognite della transizione

Nonostante la direzione sia ormai tracciata, restano alcune incognite operative. In particolare, non è ancora stato deciso quale distribuzione Linux verrà adottata, una scelta che sarà probabilmente demandata ai singoli ministeri o definita in una fase successiva.

Molto dipenderà dai piani che ciascuna amministrazione presenterà entro la scadenza fissata per l’autunno 2026. Da questi documenti emergeranno tempistiche, modalità di implementazione e priorità operative.

Un segnale forte per l’Europa

L’annuncio francese assume un peso significativo anche a livello europeo. Non si tratta di un’iniziativa marginale: la Francia è una delle principali economie dell’Unione e la scelta di puntare su Linux come alternativa a Windows potrebbe influenzare strategie simili in altri Paesi.

Negli ultimi anni, il tema della sovranità digitale è diventato centrale nel dibattito europeo, soprattutto alla luce della crescente dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dal continente. In questo scenario, la mossa di Parigi rappresenta uno dei tentativi più concreti di tradurre questi principi in azione.

La transizione, tuttavia, richiederà tempo, investimenti e una gestione attenta del cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la formazione del personale e la compatibilità con i software già in uso nelle amministrazioni pubbliche.