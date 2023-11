La Friggitrice ad Aria XXL da 7 Litri CROLLA grazie al COUPON ESCLUSIVO!

Se stai cercando di portare la tua esperienza culinaria al livello successivo, la friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT è ciò che fa per te. Con uno sconto del 10%, puoi ora acquistarla su Amazon a soli 80,99€ invece di 89,99€ grazie a un coupon speciale. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera una friggitrice ad aria versatile e conveniente.

Tutte le caratteristiche della Friggitrice ad Aria Aigostar

Potenza e Versatilità in Cucina: Questa friggitrice ad aria vanta una capacità di 7 litri e una potenza di 1900W, che la rendono perfetta per preparare piatti deliziosi per tutta la famiglia. Con la sua funzione 5-in-1, puoi friggere, cuocere, arrostire, grigliare e mantenere il cibo caldo, tutto con un unico apparecchio.

Facilità d’Uso: Con 7 programmi preimpostati e un pannello touch a LED, la preparazione dei pasti è un gioco da ragazzi. Puoi scegliere tra diverse opzioni come torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne e pesce con un semplice tocco. Inoltre, puoi regolare la temperatura e il tempo di cottura come preferisci.

Salute e Gusto: La friggitrice ad aria riduce l’assunzione di grassi fino all’85% rispetto alla frittura tradizionale, offrendo comunque il gusto delizioso che ami. Con questa friggitrice, puoi preparare pasti più salutari senza compromettere il sapore.

Sicura ed Efficiente: Questa friggitrice è progettata per la tua sicurezza e comodità. È priva di BPA, con piedini antiscivolo e maniglia al tocco freddo rimovibile. Puoi monitorare la cottura in qualsiasi momento, grazie al cestello removibile. Inoltre, la funzione di memoria ti permette di riprendere il processo di cottura da dove lo avevi interrotto.

Ricette Gustose a Portata di Mano: Con 20 ricette incluse, puoi sperimentare piatti diversi e deliziosi ogni giorno. Questa friggitrice non è solo un modo per friggere in modo più sano ma può sostituire anche il forno, il microonde e altro ancora. La tua creatività in cucina non avrà limiti.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta e trasforma la tua cucina con la Friggitrice ad Aria 5-in-1 Aigostar Cube 30IBT. Ottieni la potenza, la versatilità e la salute che meriti, tutto a un prezzo di soli 80,99€ invece di 89,99€ grazie al coupon!