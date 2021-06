La grande utilità dei Mini UPS: mai più senza corrente

I gruppi di continuità hanno una grande importanza per salvaguardare dati e sistemi informatici da improvvise cadute di corrente elettrica, dando il tempo di salvare le informazioni e spegnere in sicurezza i propri device. Al tempo stesso, però, ci sono situazioni in cui gli UPS tradizionali sarebbero una soluzione poco utile e poco conveniente, mentre i Mini UPS possono fare la differenza.

Mini UPS, così la connessione non muore mai

Stiamo parlando di soluzioni da 39,94 euro (prezzo d'offerta in queste ore su Amazon), veri e propri accumulatori di energia in grado di erogare ore di carica per device che hanno la necessità di restare sempre accesi. I motivi possono essere variegati, ecco alcuni esempi:

per mantenere acceso un router o un'antenna per la connettività con alimentazione POE , affinché la connessione rimanga sempre e comunque attiva anche in caso di black-out

, affinché la connessione rimanga sempre e comunque attiva anche in caso di black-out per mantenere acceso un sistema di videosorveglianza, senza che la disconnessione dalla rete elettrica possa fermarne riprese e registrazioni

Può essere utilizzato anche come fosse un normale powerbank, ma di fatto è uno strumento evoluto con funzioni più avanzate per un utilizzo di grande utilità. Può essere calibrato sulla porta POE a 24V o 48V, sull'uscita DC a 9V o 12V e a 5V sull'uscita USB.

Una piccola spesa che può fare la differenza, perché può tenere viva la comunicazione anche in un momento di eventuale emergenza. Si immagini ad esempio di voler vedere da remoto cosa succede in ufficio o in casa in un momento di black-out, cercando di comprenderne le cause: il Mini UPS tiene vive le comunicazioni, le videocamere e la connettività, consentendo il collegamento ed una eventuale risoluzione rapida di problemi anche gravi.