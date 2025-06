La iGPU di Intel Core Ultra 9 285K è stata spinta a oltre 4GHz

Durante l’evento G.Skill OC Event, tenutosi al Computex 2025, l’overclocker Pieter, meglio conosciuto come SkatterBencher, è riuscito a raggiungere un nuovo e particolare record mondiale, spingendo a una frequenza abbastanza alta la iGPU di un Core Ultra 9 285K, l’attuale top di gamma della serie Arrow Lake di Intel.

Un overclocker è riuscito a spingere la iGPU di un Intel Core Ultra 285K a 4,2GHz

SkatterBencher ha raggiunto un picco di frequenza mai visto prima su una iGPU Intel. Un traguardo che, come lui stesso spiega, non è sinonimo di stabilità per l’uso quotidiano.

“I record di frequenza nell’overclocking sono progettati per toccare il massimo per un breve istante, non per garantire prestazioni stabili a lungo termine,”

Ha dichiarato Pieter. A differenza dei record raggiunti con le CPU, che spesso richiedono la disattivazione di core e benchmark non pesanti, questo risultato è stato ottenuto eseguendo test più intensivi come Furmark e 3DMark Speed Way, il che rende il record raggiunto ancora più interessante. Nonostante il successo, SkatterBencher ha sottolineato che l’overclocking ha un punto di saturazione. L’architettura Arc GPU sembra raggiungere un tetto di poco oltre i 4 GHz (4250MHz nello specifico), con il punteggio di 3DMark Speed Way fermo a 650.

Immagini

Prima dell’evento, Pieter ha condotto test sulla iGPU Intel del Core Ultra 285K a una frequenza di 3900MHz, registrando un aumento medio geometrico delle prestazioni del 25% rispetto alla configurazione raffreddata ad aria e un incredibile 75% rispetto alle impostazioni di fabbrica.

La iGPU di Intel Core 285K è una Arc con architettura Xe2, 4 unità di elaborazione e frequenza di funzionamento base di 2GHz. L’overclock applicato dall’esperto è quindi davvero notevole. Oltre a ciò, supporta DirextX 12, OpenGL 4.5 e OpenCL 3. Raggiunge un picco di elaborazione di 8 TOPS e può gestire una risoluzione massima in HDMI in 4K a 60Hz e in 8K, sempre a 60Hz, su Display Port.