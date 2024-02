La magnifica Cinepresa Walt Disney di LEGO è in SCONTO!

Quest’offerta è dedicata a tutti i fan di Disney. Il set “Cinepresa omaggio a Walt Disney” di LEGO è ora in forte sconto su Amazon. Il prezzo iniziale si attesta intorno ai 99,99€ mentre ora, grazie al ribasso, lo pagherai solamente 84,98€. Scopriamo tutte le caratteristiche e i particolari d di questo magnifico set che vi farà tornare bambini.

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Celebra il 100° Anniversario Disney con un eccezionale set LEGO: la Cinepresa Omaggio a Walt Disney, un’opera da collezione irrinunciabile per gli appassionati di animazione. Grazie a questo set potrai immergerti nella storia del cinema d’animazione. Questa macchina da presa d’altri tempi è completa di pannello posteriore apribile con una sorpresa nascosta e una striscia di pellicola che mostra fotogrammi di 20 film Disney storici.

La sorpresa è che grazie al ciak da regista, che offre spazio per 3 minifigure Disney, e la cinepresa multipiano con 3 schermi stampati, potrai scoprire come è stato realizzato il cortometraggio Disney “The Old Mill”.

Questo straordinario set comprende anche 3 minifigure LEGO Disney (Topolino, Minnie e Walt Disney) insieme alle figure degli amati animali di Bambi e Dumbo, offrendo la possibilità di rivivere le magiche scene dei tuoi film preferiti. Con 811 pezzi e un libretto che approfondisce la storia Disney e la creazione della cinepresa, questo set è praticamente perfetto per tutti, dagli adulti ai più piccoli.

Grazie a questo set LEGO arricchirai la tua casa con un omaggio allo studio di animazione più famoso di sempre. Fallo tuo a soli 84,98€ grazie allo sconto Amazon.

