La massima sicurezza per le tue criptovalute con il bundle di Trezor

Se possiedi delle criptovalute, saprai che conservarle in un portafoglio digitale non è proprio il massimo della sicurezza. Il furto di dati sensibili è ormai un argomento all’ordine del giorno, per questo il bundle di Trezor con Model T + Zeus Cryptotag è la combinazione perfetta per la massima protezione delle tue monete.

Bundle portafoglio e backup Trezor Model T e Zeus Cryptotag: caratteristiche tecniche

Il Model T è uno degli ultimi ritrovati nel settore dei portafogli fisici per criptovalute. In questo modo è possibile conservare l’intero valore digitale, in un dispositivo separato dal computer. Questo permette di tenere la valuta lontano dalla rete, impedendo in questo modo qualsiasi accesso non autorizzato. Il portafoglio, infatti, non viene mai connesso a internet, ragione per cui è impossibile accedervi da remoto. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, però, in questo caso ritroviamo un ottimo display touch screen. Per quanto possa sembrare superfluo, in realtà il display permette di utilizzare il Model T come strumento per la verifica a due fattori, così da poter confermare con la massima attenzione ogni singola operazione. Per un approfondimento su come funzionano i prodotti della società, puoi leggere la nostra recensione sull'hardware Trezor.

Da non sottovalutare anche il Password Manager integrato che consente di bloccare ogni password individualmente. Attualmente i sistemi operativi supportati sono Windows, MacOS e Linux. Tuttavia, seppur non supportato ufficialmente, anche Chrome OS dovrebbe risultare compatibile attraverso WebUSB di Google. Ma cosa succede se dovessi dimenticare le chiavi d’accesso? Trezor ha previsto anche questa eventualità, ragione per cui nel bundle ha inserito una piastra in titanio da ben 6mm: Zeus Cryptotag. Si tratta di uno dei più avanzati e sicuri sistemi di backup, in grado di memorizzare grazie al punzonatore (incluso) ben 24 parole. Queste sono compatibili con il sistema di crittazione BIP39, così da tenere sempre al sicuro una copia delle tue chiavi. Si tratta, quindi, di un bundle completo dedicato agli holder che desiderano ottenere la massima sicurezza per le proprie monete, eliminando i rischi legati alla connessione di rete.

Il bundle è disponibile direttamente dal sito di Trezor a soli 311,10 euro.