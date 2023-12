La miglior VPN da usare all'estero è in offerta: -49% per ExpressVPN

È il momento di attivare ExpressVPN, servizio considerato da tempo come la miglior VPN da utilizzare all’estero, soprattutto per geolocalizzare la propria posizione in Italia grazie al network di server presenti nel nostro Paese. Il servizio è ora proposto in offerta: scegliendo l’abbonamento annuale, infatti, si ricevono 3 mesi gratis oltre a uno sconto del 49%.

In questo modo, è possibile ridurre il costo della VPN fino a 6,29 euro al mese. Per accedere all’offerta, disponibile con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni, basta visitare il sito di ExpressVPN tramite il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

ExpressVPN è in offerta: prezzo dimezzato e 3 mesi gratis

ExpressVPN è la soluzione giusta per accedere a Internet proteggendo la propria privacy, soprattutto quando ci si trova all’estero e si ha la necessità di geolocalizzare il proprio IP in Italia. Il servizio, infatti, si basa su un network di server diffuso in tutto il mondo e con vari punti d’accesso disponibili in Italia.

La VPN aggiunge la protezione garantita dalla crittografia del traffico dati oltre a una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online. Da notare, inoltre, che la connessione avviene sempre senza limiti di banda.

Con ExpressVPN è possibile attivare la VPN con una spesa di 6,29 euro al mese. Attualmente, infatti, l’abbonamento annuale viene proposto con uno sconto del 49%. Da notare, inoltre, che ci sono 3 mesi gratis extra che portano a 15 mesi la durata della sottoscrizione.

Per attivare la promozione basta visitare il sito di ExpressVPN, accessibile tramite il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti che attivano la promozione è disponibile un periodo di 30 giorni per esercitare il rimborso della spesa sostenuta. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.