La VPN più veloce non è mai costata così poco: è una promo imperdibile

ExpressVPN è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo una connessione veloce e sicura, per un accesso a Internet illimitato.

Il servizio, da tempo considerato come una delle VPN più veloci sul mercato, è ora protagonista di una promo da cogliere al volo, con uno sconto del 79% sul costo del piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi.

In questo modo è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

ExpressVPN: la VPN giusta da attivare oggi

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata che garantisce la protezione della crittografia del traffico dati, per una navigazione sicura anche quando si utilizza una rete non privata. In aggiunta, l’uso della VPN prevede una politica no log e, quindi, l’assenza di un sistema di raccolta dei dati di utilizzo.

Il servizio aggiunge un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile aggirare facilmente eventuali blocchi all’accesso a siti e servizi web legati alla posizione da cui avviene la connessione. Da segnalare anche che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati, per una connessione sempre veloce.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. L’offerta in questione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una breve procedura di attivazione online. Si tratta di un’offerta valida solo per un periodo di tempo limitato.