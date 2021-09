La migliore offerta per antivirus a pagamento: BullGuard al 50% di sconto

Proteggiti dalle minacce del web con uno dei migliori antivirus: il pluripremiato BullGuard Internet Security è in offerta al 50% di sconto, al prezzo di 29,99 euro. Questo software antivirus offre una protezione completa fino a 3 dispositivi (Windows, Android o MacOS), oltre ad una serie di utili funzionalità, come la scansione di vulnerabilità e la modalità Parental Control per monitorare i più piccoli.

BullGuard Internet Security: cosa comprende l'abbonamento

Sicurezza e professionalità sono sempre al primo posto quando di parla di BullGuard. Grazie ad un sistema di apprendimento dinamico che monitora costantemente (anche offline) il dispositivo in uso, la promessa è quella di scovare ed eliminare comportamenti potenzialmente dannosi prima che possano creare problemi. A ciò si aggiunge una protezione multi-layered leggera e veloce, che protegge dalle minacce più comuni e da quelle più complesse sfruttando un registro cloud in grado di rilevare qualsiasi pericolo, anche sul nascere.

Spesso basta poco per infettare il nostro computer: un file oppure un link esternamente sicuri potrebbero, invece, celare al proprio interno dei pericoli. Perciò BullGuard Internet Security impedisce il download automatico di applicazioni e file che potrebbero contenere malware, scansionandoli e verificandone l'autenticità. In più, BullGuard fornisce protezione end-to-end prima, durante e dopo il download, bloccando i tentativi non autorizzati di connessione alla rete internet per ridurre così al minimo il rischio di un'infezione.

BullGuard non è soltanto un antivirus, ma è un “compagno” sicuro durante la navigazione web o mentre ci rilassiamo con le cose che più ci piacciono. Compreso nell'abbonamento c'è un pratico Browser built-in, una piattaforma sicura e user-friendly che permette di tenere al sicuro tutte le nostre informazioni sensibili, compresi i dati di pagamento online. Secure Browser – a differenza di altri – non carica cookie, plug-in o estensioni di terze parti senza il consenso diretto dell'utente, mantenendo al tempo stesso tutte le funzionalità che ti aspetteresti da un browser qualsiasi. Per monitorare il tempo online dei più piccoli, è presente anche la modalità Parental Control, che permette di bloccare siti web sospetti e poco sicuri, imporre filtri e limitare il tempo davanti allo schermo. Completa il pacchetto Game Booster (un pratico strumento per migliorare l'esperienza di gioco) che – unito alla garanzia di prestazioni veloci, efficienti e senza interruzioni – fa di BullGuard uno dei software antivirus più completi.

BullGuard Internet Security è in offerta all'incredibile prezzo di 29,99 euro anziché 59,99 euro: ben il 50% di sconto. L'abbonamento, dalla durata di un anno, protegge fino a 3 dispositivi; i sistemi operativi supportati sono Windows (10, 8.1, 8 e 7 SP1+), MacOS X (10.11 o superiore) e Android (5.0 o superiore).