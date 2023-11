La migliore soluzione antivirus + VPN in offerta a meno di 3€/mese

Un servizio che integri antivirus e VPN senza limiti insieme è l’ideale per ottenere quella tranquilittà necessaria durante le ore di lavoro trascorse davanti al computer e nel tempo libero. Norton 360 Deluxe è il pacchetto di Norton che offre entrambe le cose a un prezzo inferiore a 3 euro al mese, grazie all’ultima offerta di oggi, per effetto del 66% di sconto sul miglior prezzo precedente. L’offerta sul piano Deluxe è disponibile su questa pagina.

Antivirus e VPN senza limiti insieme con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe protegge fino a 5 PC, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad. Come accennato qui sopra, integra una protezione della minacce in tempo reale, assicurando una protezione completa dai programmi malevoli esistenti e quelli nuovi, oltre alla salvaguardia dei dati personali e delle informazioni finanziarie e riservate.

Accanto all’antivirus in tempo reale assicura il servizio Secure VPN, che permette di navigare in completo anonimato senza che il fornitore di servizi Internet né eventuali malintenzionati possano tenere traccia delle attività delle persone. La VPN di Norton va inoltre ad aggiungere la crittografia avanzata per mantenere sicuri i dati più importanti come estremi dei conti bancari e password.

Gli altri due servizi integrati nel pacchetto all-in-one per la sicurezza digitale di Norton 360 sono un robusto password manager, con cui è più facile gestire in modo sicuro le password, e il backup del PC nel cloud per la memorizzazione di file e documenti importanti come misura preventiva con l’eventuali perdita dei dati.

Lo sconto del 66% sul piano Norton 360 Deluxe è disponibile sul sito ufficiale a questa pagina.

