La migliore VPN da attivare oggi costa appena 1,59€/mese

È il momento giusto per attivare una nuova VPN: con la promozione in corso, infatti, è possibile scegliere Total VPN e sfruttare uno sconto dell’80% sul costo del servizio. Grazie a quest’offerta, il costo della VPN si riduce a 1,59 euro al mese.

Lo sconto è disponibile puntando sul piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subiti all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile qui di sotto.

Nel prezzo proposto sono inclusi anche due servizi aggiuntivi Total Adblock e il sistema di protezione da virus e malware TotalAV. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

La VPN da scegliere oggi

Con Total VPN è possibile sfruttare un servizio per accedere a una VPN illimitata e ricca di funzionalità, con la protezione della crittografia e una politica no log in modo da rendere sicura e privata la connessione.

La VPN, inoltre, propone diversi server sparsi in tutto il mondo, permettendo agli utenti di poter spostare il proprio IP e, quindi, di accedere alla rete senza blocchi geografici e censure.

Per chi sceglie oggi Total VPN c’è la possibilità di sfruttare una VPN senza limiti, adatta sia per navigare in modo privato che per accedere ai vari servizi web senza blocchi.

A fare la differenza, inoltre, è il prezzo. Il piano annuale è ora disponibile con un costo ridotto fino a 1,59 euro al mese, per una spesa complessiva di appena 19 euro per un anno di utilizzo.

L’offerta include anche Total Adblock e TotalAV, due servizi aggiuntivi che rendono più confortevole e sicura la connessione. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto disponibile sul piano annuale resterà attivo solo per un breve periodo.