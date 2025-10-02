La migliore VPN da scegliere ad ottobre 2025? Con quest'offerta non ci sono dubbi

Con Surfshark è possibile puntare su una VPN completa e ricca di vantaggi che consente di navigare online sfruttando la protezione della crittografia, senza tracciamento ed evitando blocchi geografici e censure.

La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per attivare il servizio. Sfruttando l’offerta, infatti, è possibile attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo, con un costo di 1,79 euro al mese.

Surfshark: la VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN senza limiti con la protezione della crittografia e con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo.

Il servizio si poggia su un network composto da oltre 3 mila server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo, direttamente tramite l’app di Surfshark, l’utente può scegliere un server situato in un altro Paese e “spostare” il proprio IP per evitare blocchi geografici online.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzare il servizio da più dispositivi, anche in contemporanea e senza limiti di banda, in modo da poter accedere sempre in sicurezza a Internet.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,79 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso.

