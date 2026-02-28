La migliore VPN da usare a marzo 2026? Con NordVPN in offerta la scelta è facile

La migliore VPN da attivare nel corso del mese di marzo 2026 è, senza dubbio, NordVPN. Il servizio ha tutte le carte in regola per garantire una connessione sicura e senza tracciamento, con anche la possibilità di aggirare blocchi su base geografica.

L’offerta in corso riguarda il piano biennale che per l’occasione include anche 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi e per un risparmio complessivo del 76%. Grazie alla promo, il costo della VPN si riduce fino a 2,98 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere oggi NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi che ora viene proposta a un prezzo molto più accessibile. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, la garanzia di un accesso a Internet più sicuro anche quando si usa una connessione non privata.

Da segnalare anche l’utilizzo di un network di migliaia di server per aggirare blocchi geografici, grazie alla possibilità di scegliere un server di connessione situato in un Paese diverso da quello da cui avviene l’accesso a Internet.

L’uso della VPN, inoltre, prevede la possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni in simultanea e anche l’accesso alla rete con una politica no log (per eliminare qualsiasi forma di tracciamento dei dati di utilizzo da parte dell’utente).

Con l’offerta in corso è possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, optando per il piano da 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile di seguito. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per una nuova VPN da attivare a marzo 2026.