La migliore VPN di ottobre è già decisa: l'offerta di NordVPN è quella giusta

NordVPN conviene sempre di più e si conferma anche nel corso del mese di ottobre come la miglior VPN sul mercato. Il servizio è disponibile al prezzo scontato (fino al 65%) scegliendo il Piano 2 anni che aggiunge anche 3 mesi gratis, per un abbonamento complessivo di 27 mesi.

La VPN ha un costo di 3,79 euro al mese ma con appena 2 euro in più al mese è possibile aggiungere 1 TB in cloud, protetto dalla crittografia, e il Password Manager multi-piattaforma. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito di NordVPN.

NordVPN la migliore VPN del mese di ottobre

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN sicura e completa, con una connessione illimitata e protetta dalla crittografia e da una politica no log, che azzera il tracciamento. Il servizio, inoltre, permette l’accesso a un network di migliaia di server che semplifica la procedura di geolocalizzazione in un altro Paese, per evitare la censura e aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a un sito web.

Con la nuova offerta in corso, è possibile attivare il Piano 2 anni di NordVPN con uno sconto fino al 65%. La promozione consente l’attivazione della VPN con un prezzo di 3,79 euro al mese. Per ottenere il massimo dal servizio, però, conviene puntare sul piano Completo che prevede un costo di appena 2 euro in più ogni mese, aggiungendo 1 TB in cloud e il sempre comodo password manager.

NordVPN, quindi, risulta anche particolarmente flessibile, garantendo la possibilità di aggiungere servizi extra alla versione base per arricchire i vantaggi inclusi. Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

NordVPN prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo all’utente di poter “testare” il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso. In più, bisogna sottolineare che l’offerta prevede la fatturazione anticipata sul piano biennale, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.