La migliore VPN è in offerta: la nuova promo da 28 mesi di NordVPN è un'occasione

NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN senza limiti. La promo in corso garantisce un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, grazie alla possibilità di scegliere il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, inserendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione.

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La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, oggi proposta a un prezzo molto conveniente. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

la crittografia del traffico dati quando si naviga con la VPN attiva; in questo modo, è possibile proteggere le informazioni e navigare in sicurezza anche da una rete non privata

del traffico dati quando si naviga con la VPN attiva; in questo modo, è possibile proteggere le informazioni e navigare in sicurezza anche da una rete non privata una politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online per una maggiore privacy

che elimina il tracciamento dell’attività online per una maggiore privacy un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per consentire all’utente la scelta di un nuovo server VPN, spostando l’IP e aggirando blocchi su base geografica

sparsi in tutto il mondo per consentire all’utente la scelta di un nuovo server VPN, spostando l’IP e aggirando blocchi su base geografica la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea senza limiti di banda e di traffico dati, utilizzando sempre lo stesso account

La promozione in corso consente l’attivazione di NordVPN con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto, seguendo una procedura guidata per l’attivazione. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per nuove attivazioni tramite il sito ufficiale di NordVPN.