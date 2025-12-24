 La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato che oggi viene proposta con un super prezzo scegliendo il piano di 28 mesi.
La migliore VPN è in offerta: prezzo mai visto per il piano da 28 mesi
Sicurezza VPN
Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato che oggi viene proposta con un super prezzo scegliendo il piano di 28 mesi.

Per attivare una VPN completa e vantaggiosa da utilizzare per tutto il 2026 (e oltre) è possibile puntare su NordVPN. La promozione di Natale, in corso in questo momento, consente di ridurre il costo del servizio fino a 2,88 euro al mese.

L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale della VPN, ritenuta spesso come la migliore sul mercato, che include 4 mesi extra, inserendo il codice BLAZE1MO al momento dell’attivazione. In questo modo è possibile accedere alla VPN per 28 mesi, in modo illimitato.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono oggi NordVPN c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione del servizio. Per tutti i dettagli in merito e per completare l’attivazione della promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.

Attiva qui NordVPN

nordvpn-offerta (2)

La VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare l’accesso a una VPN illimitata con la protezione della crittografia e con una politica no log. In questo modo è possibile navigare in sicurezza e senza tracciamento, anche quando si accede a Internet

Da segnalare anche l’utilizzo di un network  di miglia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, si può navigare aggirando blocchi geografici e censure, semplicemente collegandosi a un server VPN situato in un altro Paese.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, con possibilità di utilizzare le applicazioni disponibili su tutti i principali sistemi operativi e sempre senza limiti di banda e di traffico dati durante l’uso.

Per accedere subito a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online, con l’inserimento del codice BLAZE1MO. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto

TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto
Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici

Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici
Pacchetto npm ruba i messaggi WhatsApp

Pacchetto npm ruba i messaggi WhatsApp
Attacco DDoS contro La Poste: servizi online fuori uso

Attacco DDoS contro La Poste: servizi online fuori uso
TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto

TotalAV, offerta di fine anno: VPN, antivirus e AdBlock con l'80% di sconto
Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici

Operation Sentinel: 574 arresti per attacchi informatici
Pacchetto npm ruba i messaggi WhatsApp

Pacchetto npm ruba i messaggi WhatsApp
Attacco DDoS contro La Poste: servizi online fuori uso

Attacco DDoS contro La Poste: servizi online fuori uso
Davide Raia
Pubblicato il
24 dic 2025
Link copiato negli appunti