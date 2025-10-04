La migliore VPN è in promo flash: a meno di 3 euro al mese non ha rivali

La migliore VPN è in offerta: con la nuova promo e il codice sconto BLAZE1MO, infatti, è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese.

La promozione riguarda l’attivazione del piano di 24 mesi che, con il codice indicato, garantisce anche 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizo.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso in modo da poter “testare” il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN. Il servizio, infatti, garantisce ai suoi utenti una connessione veloce, protetta e senza limiti. Il servizio consente agli utenti di criptare le informazioni trasmesse e, di conseguenza, rende sicura anche una connessione che avviene tramite una rete non privata.

La crittografia del traffico Internet si accompagna alla scelta di garantire una politica “no log”: il servizio non raccoglie i dati sull’utilizzo della VPN garantendo agli utenti la massima privacy. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza alcun costo aggiuntivo e senza limitazioni di banda.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter “spostare” il proprio IP in un altro Paese andando a selezionare un server situato in un luogo diverso da quello da cui avviene la connessione. In questo modo è possibile evitare i blocchi su base geografica per l’accesso ai servizi web.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale qui di sotto. Con il codice BLAZE1MO e selezionando il piano biennale è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,98 euro al mese, aggiungendo 4 mesi extra. L’offerta disponibile tramite il box qui di sotto ed è valido solo per un breve periodo di tempo.