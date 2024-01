La migliore VPN ora costa meno: prezzo più che dimezzato per NordVPN

La migliore VPN ora costa meno: grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile attivare NordVPN con un risparmio del 51%. Scegliendo il Piano 2 anni di NordVPN, il costo del servizio si riduce a 3,99 euro al mese, con accesso illimitato alla rete protetta per 24 mesi.

Da notare, inoltre, che, con appena 2 euro in più al mese, è disponibile l’abbonamento Completo di NordVPN che aggiunge il Password Manager multi-piattaforma oltre a 1 TB in cloud. NordVPN è disponibile anche con abbonamento annuale (da 4,99 euro al mese) e mensile (da 12,99 euro al mese).

Per sfruttare la promozione basta collegarsi al sito di NordVPN e seguire la procedura di registrazione, dopo aver scelto la versione da attivare del servizio. Di seguito sono disponibili tutti i dettagli:

NordVPN ora costa meno: -51% per la migliore VPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda o di traffico dati

protezione della crittografia del traffico dati

del traffico dati sistema Threat Protection che, agendo come un vero e proprio antivirus, identifica e blocca il software malevolo durante l’utilizzo della VPN

che, agendo come un vero e proprio antivirus, identifica e blocca il software malevolo durante l’utilizzo della VPN politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese

possibilità di utilizzo della VPN da tutti i propri dispositivi

Grazie alla nuova offerta in corso in questo momento, NordVPN costa 3,99 euro al mese e con appena 2 euro in più al mese è possibile aggiungere il password manager e 1 TB in cloud. Tutte le promozioni prevedono l’attivazione del piano biennale. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito.

Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di attivazione pagando con PayPal (anche in 3 rate mensili), oltre a una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione della versione scelta della VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.