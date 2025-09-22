 La migliore VPN per chi si trova all'estero è in offerta: -73% per ExpressVPN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La migliore VPN per chi si trova all'estero è in offerta: -73% per ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere alla migliore VPN per chi si trova all'estero con un prezzo davvero ottimo: lo sconto è del 73%.
La migliore VPN per chi si trova all'estero è in offerta: -73% per ExpressVPN
Sicurezza VPN
Con ExpressVPN è possibile accedere alla migliore VPN per chi si trova all'estero con un prezzo davvero ottimo: lo sconto è del 73%.

La migliore VPN per chi si trova all’estero e vuole “geolocalizzare” la propria connessione in Italia, in questo momento, è ExpressVPN. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere al piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e ottenere uno sconto del 73%.

Grazie a questa promo, la VPN è ora disponibile con un prezzo di 3,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di ExpressVPN

expressvpn logo

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a un’ottima VPN, completa e ricca di vantaggi. Il servizio permette di sfruttare una connessione protetta dalla crittografia, in modo da mettere al sicuro i dati anche quando si accede a Internet da una rete Wi-Fi pubblica.

La VPN, inoltre, prevede una politica “zero log” per una navigazione con privacy protetta. Chi utilizza ExpressVPN può contare su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e anche su server presenti in Italia. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP in un altro Paese e navigare senza blocchi geografici e censure online.

Da segnalare anche che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea, garantendo agli utenti la possibilità  di accedere alla rete da tutti i dispositivi. C’è anche la protezione dai siti dannosi e il blocco degli annunci.

In questo momento, ExpressVPN è la soluzione giusta per accedere alla migliore VPN possibile per chi si trova all’estero e vuole navigare come se stesse in Italia. Il costo della VPN è di 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto. Tutti i nuovi utenti che scelgono oggi la VPN possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui l’offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Condivisione dati finanziari: ban per le Big Tech?

Condivisione dati finanziari: ban per le Big Tech?
Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno

Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno
Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?

Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?
Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN

Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN
Condivisione dati finanziari: ban per le Big Tech?

Condivisione dati finanziari: ban per le Big Tech?
Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno

Avast Ultimate: sicurezza completa e sconto del 50% per il primo anno
Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?

Legge sui cookie: modifiche della Commissione UE?
Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN

Saily: l'eSIM per avere internet all'estero ti regala 1 mese di NordVPN
Davide Raia
Pubblicato il
22 set 2025
Link copiato negli appunti