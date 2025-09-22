La migliore VPN per chi si trova all'estero è in offerta: -73% per ExpressVPN

La migliore VPN per chi si trova all’estero e vuole “geolocalizzare” la propria connessione in Italia, in questo momento, è ExpressVPN. Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere al piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e ottenere uno sconto del 73%.

Grazie a questa promo, la VPN è ora disponibile con un prezzo di 3,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a un’ottima VPN, completa e ricca di vantaggi. Il servizio permette di sfruttare una connessione protetta dalla crittografia, in modo da mettere al sicuro i dati anche quando si accede a Internet da una rete Wi-Fi pubblica.

La VPN, inoltre, prevede una politica “zero log” per una navigazione con privacy protetta. Chi utilizza ExpressVPN può contare su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e anche su server presenti in Italia. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP in un altro Paese e navigare senza blocchi geografici e censure online.

Da segnalare anche che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in simultanea, garantendo agli utenti la possibilità di accedere alla rete da tutti i dispositivi. C’è anche la protezione dai siti dannosi e il blocco degli annunci.

In questo momento, ExpressVPN è la soluzione giusta per accedere alla migliore VPN possibile per chi si trova all’estero e vuole navigare come se stesse in Italia. Il costo della VPN è di 3,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto. Tutti i nuovi utenti che scelgono oggi la VPN possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso.