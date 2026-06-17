La migliore VPN per l'Italia costa meno: -83% e 4 mesi extra per ExpressVPN

ExpressVPN è considerata, da tempo, come una delle migliori VPN per l’Italia e, quindi, rappresenta la soluzione giusta per chi ha bisogno di una VPN durante un viaggio all’estero, in modo da poter accedere a Internet con una connessione veloce e sicura

In questo momento, la VPN è protagonista di una promo da cogliere al volo, beneficiando dell’83% di sconto sul costo del servizio. L’offerta riguarda il piano di 2 anni + 4 mesi, per un totale di 28 mesi di utilizzo, e riduce il costo fino a 2,29 euro al mese. Si tratta di un risparmio netto rispetto al piano mensile che costa 13,99 euro.

Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN, andando poi a completare una veloce procedura di attivazione online. Tutti i nuovi utenti possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN giusta per collegarsi dall’estero come in Italia

Con ExpressVPN è possibile sfruttare un network di migliaia di server VPN, con diversi server presenti in Italia. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di spostare il proprio IP, scegliendo il server situato in un altro Paese per avviare la connessione VPN. Si tratta di un modo semplice ed efficace per aggirare blocchi su base geografica e accedere a Internet in sicurezza.

Da segnalare anche che la connessione è criptata e che è possibile navigare sfruttando una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

Per accedere subito alla promozione in corso basta seguire il link qui di sotto. Il piano di 24 mesi con 4 mesi extra è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,29 euro al mese. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto e include 30 giorni di garanzia di rimborso.