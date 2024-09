La migliore VPN per lo streaming: SCONTO 87% e 3 mesi gratis

La migliore VPN del 2024 per lo streaming, così si definisce PrivadoVPN sul proprio sito, è protagonista oggi di una promozione davvero imperdibile. Se decidi di attivare l’abbonamento biennale, per te c’è l’87% di sconto sul listino. Non è tutto, il servizio ti offre anche 3 mesi gratis con accesso completo a tutte le funzionalità. La spesa mensile è davvero irrisoria: solo 1,48 euro.

PrivadoVPN: guarda che super offerta

Supporta fino a 10 connessioni simultanee, la configurazione su un numero illimitato di dispositivi (ci sono applicazioni per ogni sistema operativo), senza alcun tetto massimo per quanto riguarda il traffico dati. I punti di forza non finiscono qui. Ci sono poi il blocco degli annunci pubblicitari, la prevenzione delle minacce informatiche e le funzionalità di parental control per chi ne ha bisogno. Insomma, c’è tutto il necessario per navigare anonimi, superare i blocchi territoriali e tenere lontane le grinfie dei cybercriminali, tutelando la propria privacy e i propri dati, facendo leva sulla crittografia avanzata di WireGuard. La Virtual Private Network è globale, composta da server in 66 città di 49 paesi, in tutto il mondo. Per conoscere gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche incluse puoi dare uno sguardo alla pagina dedicata.

Al prezzo mensile di soli 1,48 euro, una spesa davvero irrisoria, è possibile attivare l’abbonamento biennale a PrivadoVPN, grazie allo sconto dell’87%. Inoltre, come anticipato, ci sono 3 mesi gratis per svolgere qualsiasi attività online in modo del tutto sicuro, da qui all’inizio del 2027.

Non è tutto: se il servizio non soddisferà le tue aspettative, potrai ottenere in qualsiasi momento un rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione. Visita il sito ufficiale e attiva subito il tuo abbonamento alla Virtual Private Network, approfittando dell’offerta di oggi.