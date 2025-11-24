La musica del momento è su Amazon Music: provalo gratis 1 mese

La piattaforma Amazon Music punta tutto sulla qualità audio e su un catalogo immenso: oltre 100 milioni di brani disponibili in alta definizione e, per una parte selezionata, anche in Ultra HD (Hi-Res Audio). Un livello sonoro che supera quello del CD e valorizza ogni micro-dettaglio delle registrazioni.

Non solo: ci sono anche playlist selezionate, live show e podcast. I nuovi utenti possono provare tutto per 30 giorni senza costi: basta andare sul sito di Amazon Music ed iscriversi gratuitamente al servizio.

Cosa distingue Amazon Music Unlimited dagli altri servizi

La qualità elevata nasce da un bitrate fino a dieci volte più alto rispetto ai profili standard degli altri servizi di streaming. All’interno della libreria si trovano più di 7 milioni di brani in Ultra HD, insieme ad album rimasterizzati e playlist curate per sfruttare al massimo questa resa sonora.

A ciò si aggiunge l’audio spaziale, con supporto ai formati Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Questa tecnologia crea un ambiente tridimensionale che circonda l’ascoltatore, rendendo l’esperienza molto più immersiva. Amazon Music è inoltre compatibile con numerosi dispositivi: speaker Echo, Fire TV, computer, smartphone, tablet e sistemi audio di livello avanzato.

La prova gratuita di 30 giorni dà accesso sia all’audio Ultra HD sia all’intera libreria da oltre 100 milioni di brani. In più, c’è anche la possibilità di ascoltare un audiolibro a scelta tra più di 350.000 titoli. Un’occasione per testare senza impegno un servizio che punta decisamente sulla qualità.

E terminato il periodo di prova ai può decidere se proseguire con l’abbonamento a 10,99€ al mese oppure disdire senza alcuna penale. Per maggiori informazioni e per l’attivazione vai sul sito di Amazon Music.