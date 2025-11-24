 La musica del momento è su Amazon Music: provalo gratis 1 mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La musica del momento è su Amazon Music: provalo gratis 1 mese

Vuoi provare una nuova piattaforma per lo streaming musicale? Amazon Music è gratis per 30 giorni! Attiva ora la prova gratuita: ecco come.
La musica del momento è su Amazon Music: provalo gratis 1 mese
Musica
Vuoi provare una nuova piattaforma per lo streaming musicale? Amazon Music è gratis per 30 giorni! Attiva ora la prova gratuita: ecco come.

La piattaforma Amazon Music punta tutto sulla qualità audio e su un catalogo immenso: oltre 100 milioni di brani disponibili in alta definizione e, per una parte selezionata, anche in Ultra HD (Hi-Res Audio). Un livello sonoro che supera quello del CD e valorizza ogni micro-dettaglio delle registrazioni.

Non solo: ci sono anche playlist selezionate, live show e podcast. I nuovi utenti possono provare tutto per 30 giorni senza costi: basta andare sul sito di Amazon Music ed iscriversi gratuitamente al servizio.

Prova GRATIS Amazon Music

Cosa distingue Amazon Music Unlimited dagli altri servizi

La qualità elevata nasce da un bitrate fino a dieci volte più alto rispetto ai profili standard degli altri servizi di streaming. All’interno della libreria si trovano più di 7 milioni di brani in Ultra HD, insieme ad album rimasterizzati e playlist curate per sfruttare al massimo questa resa sonora.

A ciò si aggiunge l’audio spaziale, con supporto ai formati Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Questa tecnologia crea un ambiente tridimensionale che circonda l’ascoltatore, rendendo l’esperienza molto più immersiva. Amazon Music è inoltre compatibile con numerosi dispositivi: speaker Echo, Fire TV, computer, smartphone, tablet e sistemi audio di livello avanzato.

La prova gratuita di 30 giorni dà accesso sia all’audio Ultra HD sia all’intera libreria da oltre 100 milioni di brani. In più, c’è anche la possibilità di ascoltare un audiolibro a scelta tra più di 350.000 titoli. Un’occasione per testare senza impegno un servizio che punta decisamente sulla qualità.

E terminato il periodo di prova ai può decidere se proseguire con l’abbonamento a 10,99€ al mese oppure disdire senza alcuna penale. Per maggiori informazioni e per l’attivazione vai sul sito di Amazon Music.

Prova GRATIS Amazon Music

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese

Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese
Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani

Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani
Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype
Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese

Apple Music REGALA una PROVA GRATUITA di 1 mese
Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli

Amazon Music Unlimited, tornano 3 mesi gratuiti: ecco come attivarli
Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani

Apple Music, un mese gratis per accedere a oltre 100 milioni di brani
Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype

Prova Apple Music gratis 1 mese e ascolta le ultime uscite più in hype
Edoardo D'amato
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti