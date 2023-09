La nuova Nintendo Switch OLED a tema Super Mario è in preordine su Amazon

Presentata da poco, è adesso possibile prenotare anche su Amazon la nuova bellissima e tutta rossa Nintendo Switch OLED a tema Super Mario. Il prezzo è quello di listino: 349,99 euro con garanzia del prezzo minimo e consegna al D1 fissato per il 6 ottobre 2023.

Nintendo Switch OLED a tema Super Mario: prenotala subito

Questa nuova edizione include la console Nintendo Switch OLED a tema Super Mario, una base speciale per Nintendo Switch e i controller Joy-Con, tutti realizzati nell’iconico colore rosso Mario. Non è tutto: se guardi attentamente sul retro della base, troverai una silhouette di Mario, e con un po’ di occhio attento, potresti addirittura scovare delle monete nascoste. È un vero omaggio all’amato mondo di Super Mario che porterà un sorriso sul tuo viso ogni volta che guardi la tua console.

Oltre al fantastico design, questa console offre le potenti caratteristiche tecniche del modello OLED di Nintendo Switch. Il suo schermo OLED da 7 pollici è capace di mostrare colori intensi e un contrasto elevato, regalandoti immagini vivide e dettagliate durante il gioco. L’ampio stand regolabile ti permette di posizionare la console in modo comodo e stabile, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

La base inclusa in questa edizione speciale è dotata di una porta LAN, garantendo una connessione di rete più stabile e veloce per le tue partite online. Con 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per scaricare i tuoi giochi preferiti e altro ancora.

Non perdere l’opportunità di prenotare la nuova Nintendo Switch OLED a tema Super Mario su Amazon al prezzo speciale di 349,99 euro. Porta a casa un pezzo di storia dei videogiochi e preparati a vivere incredibili avventure insieme a Super Mario e ai suoi amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.