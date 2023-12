La nuova PS5 Slim è SCONTO su eBay!

PlayStation 5 Slim è l’ultima evoluzione della console next-gen di Sony, rilasciata nel 2023. Questa versione aggiornata presenta un design più snello e moderno, offrendo un’esperienza di gioco avanzata in una forma più compatta.

Il nuovo design della PlayStation 5 Slim, caratterizzato da una combinazione di bianco e nero, rappresenta un cambiamento distintivo rispetto alla versione originale, precedentemente disponibile solo in bianco. La console si presenta con uno spessore ridotto e un peso di soli 2,5 kg, rendendola estremamente maneggevole e adatta a qualsiasi ambiente.

Sotto la sua nuova veste estetica, la PlayStation 5 Slim condivide le stesse specifiche hardware di alta gamma della sua controparte originale. Con un processore AMD Zen 2 da 8 core a 3,5 GHz, una GPU AMD RDNA 2 da 10,3 teraflops e 16 GB di memoria GDDR6, questa console offre prestazioni di gioco eccezionali, garantendo un’esperienza fluida anche con i titoli più recenti.

Oltre alle migliorate caratteristiche hardware, la PlayStation 5 Slim conserva tutte le funzionalità distintive della versione originale. Tra queste, la retrocompatibilità con i titoli PlayStation 4, che permette di rivivere i giochi preferiti delle generazioni passate, la possibilità di riprodurre contenuti multimediali e l’accesso a PlayStation Plus. Questo servizio di abbonamento offre un vasto repertorio di giochi online e una serie di vantaggi esclusivi per arricchire l’esperienza di gioco. La PlayStation 5 Slim è pronta a offrire il massimo divertimento e le prestazion di nuova generazione in un pacchetto più sottile e affascinante che mai.