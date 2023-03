La Pazza Storia del Mondo Parte 2 è adesso in streaming: guardala ora

Si chiama La Pazza Storia del Mondo Parte 2 ed è il sequel del film di Mel Brooks uscito per la prima volta nel 1982. La serie TV, composta da 8 episodi, è disponibile in streaming su Disney a distanza di oltre 40 anni dall’uscita della pellicola.

Lo show si concentra su diverse scenette irriverenti che si ispirano ad altrettanto differenti epoche storiche imitando in tutto e per tutto il film originale. La serie è scritta e prodotta da Brooks stesso che fa parte del cast insieme a Taika Waititi, Nick Kroll, Wanda Sykes, Danny DeVito, Seth Rogen e molti altri ancora.

La Pazza Storia del Mondo Parte 2: ora in streaming su Disney+

La serie, prodotta e trasmessa negli Stati Uniti da Hulu, è disponibile in Italia in streaming su Disney+. Puoi abbonarti scegliendo la soluzione mensile a 8,99 euro oppure optare per l’iscrizione annuale da 89,90 euro che ti permette di fatto di ricevere due mesi gratis di abbonamento.

Con La Pazza Storia del Mondo Parte 2 il divertimento è assicurato potendo contare sulla comicità irriverente tipica di Mel Brooks, insieme ad un cast d’eccezione che include, come abbiamo visto, personaggi del calibro di Taika Waititi, Nick Kroll, Wanda Sykes, Danny DeVito, Seth Rogen.

Non ti rimane dunque che abbonarti a Disney+ per iniziare subito la visione di questa prima stagione e rivivere uno degli show cult degli anni ’80 in chiave contemporanea.

