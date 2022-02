La Pendrive di Philips a 5€ torna disponibile: FAI PRESTO

Se sei alla ricerca di una pendrive e vuoi spendere esattamente poco, questa di Philips non può che fare al caso tuo. In promozione su Amazon la paghi pochissimo, conta che con appena 5,99€ la ricevi a casa e poi te la porti ovunque vuoi. Piccola e perfetta, ha tanto spazio da offrirti e non pecca di qualità.

Le spedizioni sono completamente gratuite con i servizi Prime attivi quindi non aspettare.

Pendrive 32 GB: meno di una colazione al bar per averla

Spendi veramente poco ma ti porti a casa una pendrive che è di una comodità assurda. Se da tempo non torvi più quella che custodivi con tanta cura, è arrivata l’ora di darle una degna sostituta. Questa di Philips non ti fa mancare nulla perché è piccola, sì, ma maneggevole e super portatile per averla sempre dietro al momento del bisogno.

Come spazio ha da offriti ben 32 GB su cui puoi archiviare quello che vuoi: film, video, musica, foto, documenti, libri. Insomma, non sono io a doverti dire cosa ne devi fare, ma credimi, per un utilizzo quotidiano questo taglio di memoria è molto più che sufficiente.

E compatibile con ogni sistema in circolazione così non hai limiti di utilizzo.

Approfittane subito e portati a casa questa piccola ma fantastica pendrive da 32 GB firmata Philips su Amazon. La aggiungi al carrello all’istante e la paghi appena 5,99€ ma per pochissimo, fai in fretta prima che vada a ruba. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.