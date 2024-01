La Pentola Elettrica di Electrolux CROLLA DI PREZZO (-40%)

Se non hai mai utilizzato una pentola elettrica in vita tua, ti perdi uno dei migliori elettrodomestici da avere in cucina. Questo è il tuo giorno fortunato perché Electrolux Slow Cooker è ora protagonista di uno sconto imperdibile. Parliamo del 40% di ribasso che fa crollare il suo prezzo a soli 59,99€. Di gran lunga meno del costo originario di 119,99€!

Tutte le caratteristiche di Electrolux Slow Cooker

La sua caratteristica distintiva è la cottura lenta a bassa temperatura, un metodo che conserva i nutrienti degli alimenti e intensifica i loro sapori. Grazie a questa tecnologia, la Slow Cooker di Electrolux consente di creare capolavori culinari come zuppe, minestre, stufati, brasati, spezzatini, sughi, arrosti, salse, caponate e ragù, rendendo ogni piatto un’esperienza gustativa unica.

Ma la sua versatilità non si ferma qui. Per chi vive in un ritmo frenetico o ha poco tempo da dedicare alla cucina, questa pentola rappresenta la risposta ideale. Basta inserire gli ingredienti nella pentola, selezionare la modalità di cottura desiderata e dimenticarsi di tutto per qualche ora. Al termine della cottura, l’elettrodomestico passa automaticamente in modalità di mantenimento del calore, garantendo che il piatto sia sempre caldo e pronto per essere gustato.

Compatta e dal design accattivante, trova facilmente spazio in qualsiasi cucina. Il display digitale con comandi Touch semplifica la programmazione della modalità di cottura preferita, fornendo anche informazioni sul tempo rimanente alla fine della preparazione.

La casseruola removibile in ceramica da 6,6 litri, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile anche in forno, aggiunge un tocco di praticità. Ovviamente include anche un coperchio in vetro temperato che permette di monitorare la cottura in ogni fase, creando l’anticipazione perfetta fino al momento della degustazione.

Dai una marcia in più alla tua cucina con la pentola elettrica Electrolux Slow Cooker a soli 59,99€ grazie al 40% di sconto.

