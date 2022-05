La più amata del web, la Logitech K380 è la tastiera da AVERE (-36%)

Se c’è una tastiera che occupa un posto particolare nel cuore del web, be, quella è proprio la Logitech K380 che da tempo ormai vince sempre tutto in termini di usabilità e di estetica.

Si tratta di un prodottino sconvolgente perché occupa il minio spazio ma si fa utilizzare giorno e notte senza battere ciglio. Solitamente con un prezzo più elevato, grazie al ribasso in corso su Amazon è economica. Prendi al volo l’occasione e rendila tua con soli 29,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Logitech K380: i motivi per cui è amata così tanto

Senza ombra di dubbio il suo essere di dimensioni ristrette aiuta perché te la puoi letteralmente portare dietro, ma la sua potenza risiede proprio nel Bluetooth. Grazie a questa connessione la puoi collegare a tutti i dispositivi che ti vengono in mente senza fili e senza micro ricevitori. La pacchia non finisce qui visto e considerato che è multidispositivo e quindi hai tre tasti di switch che ti permettono di fare il pairing con tre prodotti alla volta e passare da uno all’altro in un click.

Il layout è QWERTY italiano, la digitazione non è molto rumorosa e l’autonomia con due batterie raggiunge l’anno. Ci devi prendere un po’ la mano per via della forma tondeggiante dei pulsanti, ma non ti preoccupare.

Ovviamente non mancano all’appello i tasti funzione con i comandi veloci abbinati.

Veramente un ottimo prodotto che ti torna utile in più occasioni.

PS: è disponibile in diverse colorazioni.

Cosa ne pensi allora? Acquista al volo la tua Logitech K380 ora che è in promozione su Amazon, il ribasso del 36% ti strizza l’occhio. Spendi appena 29,99€ e ne esci soddisfatto sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.