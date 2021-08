La potenza di un desktop da ufficio in tasca con il questo Mini PC stick

Quello che ti suggeriamo oggi è la soluzione più pratica per avere un computer sempre con sé, con un ingombro quasi nullo. Si tratta del Mini PC Stick Suncall Z8350, una macchina equipaggiata con processore Intel dalle dimensioni poco maggiori di una classica pendrive.

Mini PC Stick Suncall Z8350: caratteristiche tecniche

Il processore, come intuibile dal nome, è un Intel Atom Z8350 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC di spazio per la memorizzazione dei dati. Naturalmente l’espandibilità è piuttosto limitata considerando le dimensioni del PC, ma non manca uno slot per microSD per aggiungere ulteriori 128GB all’archiviazione. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese ovviamente, che fa della portabilità il suo punto di forza. Tuttavia, per le attività quotidiane come l’elaborazione di documenti con il pacchetto Office, è sicuramente più che valida. Può essere anche un’ottima soluzione come media center da portare in vacanza per godere dei contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Netflix.

Dal punto di vista della connettività la dotazione è decisamente di buon livello. Due le porte USB di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Effettuare backup o visualizzare i contenuti multimediali dai dispositivi esterni risulterà un’operazione semplice e veloce. L’uscita video è HDMI ed è naturalmente integrata, in modo da connettere la chiavetta direttamente a monitor o TV con una risoluzione massima di 4K. Chiudono le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Insomma, non un campione delle performance, ma una computer ideale per chi viaggia spesso, per lo studio, o anche per le piccole attività di tutti i giorni, con un impiego di spazio ridotto all’osso.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon a soli 149,90 euro con uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino.