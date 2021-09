La potenza di un desktop in uno spazio minimo con questo Mini PC

Se sei alla ricerca di un Mini PC, dalle buone prestazioni, ma dal prezzo contenuto ti proponiamo un classico intramontabile. Si tratta del Minis Forum GK41, una soluzione compatta caratterizzata da una dotazione eccellente per la fascia di prezzo in cui si colloca, oggi proposto da Amazon ad un prezzo davvero conveniente.

Mini PC Minis Forum GK41: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Lo spazio di archiviazione naturalmente è espandibile, ed è possibile farlo attraverso 3 diverse soluzioni. Si può, infatti, sostituire l’SSD con uno più capiente o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici, oltre che una microSD fino a 128GB. Si tratta di una configurazione discreta, senza enormi pretese, ma ottima per le attività quotidiane. La navigazione così come il pacchetto Office sono gestiti con grande velocità e fluidità. Lo stesso vale per i contenuti multimediali e lo streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. Il GK41 rappresenta una vera e propria alternativa alle soluzioni desktop da ufficio sul piano prestazionale, ma con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Anche dal punto di vista della connettività il PC sorprende rispetto alle proposte concorrenti. Le porte USB sono 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una buona soluzione per chi utilizza un consistente numero di periferiche di archiviazione esterne, e desidera avere sempre la massima velocità disponibile. Due le uscite audio/video, una HDMI e una DisplayPort, che permettono di collegare 2 monitor contemporaneamente sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete dalla linea fissa. Chiudono le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0.

Grazie ad uno sconto del 18%, il computer può essere acquistato su Amazon a soli 229,49 euro per un risparmio di ben 50,50 euro sul prezzo di listino.