La potenza di un PC da ufficio nel palmo della tua mano

L’estate (purtroppo) giunge ormai al termine, ed è il momento di tornare alla routine quotidiana. Se stai cercando un buon Mini PC che accompagni il tuo lavoro, lo studio o semplicemente un po’ di sano intrattenimento, il Suncall J4125 è ciò che ti serve, approfittando dell’ottima offerta di Amazon.

Mini PC Suncall J4125: caratteristiche tecniche

Il PC è equipaggiato con un processore Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7Ghz. Questo è supportato da ben 12GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione, naturalmente espandibili. Grazie al vano interno facilmente accessibile, permette di aggiungere un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Si tratta naturalmente di una configurazione senza enormi pretese, ma più che sufficiente per gestire tutte le attività quotidiane. Che tu debba elaborare documenti con Office, piuttosto che navigare in internet o guardare contenuti in streaming, il computer offre buona velocità e grande fluidità in ogni situazione.

Sul fronte della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro di cui 2 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste sono estremamente utili per espandere lo spazio di archiviazione con un disco esterno, per effettuare rapidamente backup, o fruire dei contenuti multimediali direttamente dalle periferiche USB. Tre le uscite audio/video, due HDMI ed una VGA, che permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN, per garantire le massime prestazioni di rete grazie al cavo ethernet. Chiudono le connessioni wireless che offrono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. In sostanza, parliamo di un dispositivo estremamente compatto, ideale per ridurre al minimo indispensabile l’ingombro, pur avendo un vero e proprio PC da ufficio.

Grazie allo sconto del 15% è possibile acquistare il PC su Amazon a soli 246,41 euro per un risparmio sul prezzo di listino di ben 43,49 euro.