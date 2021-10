La potenza di una suite professionale, accessibile a tutti con Fotor Pro

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei migliori editor di foto disponibili sul mercato, concorrente diretto di Photoshop. Si tratta di Fotor Pro, uno strumento completamente online che offre prestazioni eccezionali e un’interfaccia user-friendly, oggi con un interessante sconto.

Editor di foto Fotor Pro: caratteristiche

Fotor rappresenta una delle piattaforme più utilizzate da amatori e professionisti grazie ad una dotazione di funzionalità incredibile. Un pacchetto completo che include tutti gli strumenti per elaborare e personalizzare le proprie foto. Nella sostanza è una soluzione molto simile a Photoshop, offrendo le medesime possibilità e velocità di elaborazione. Il vero vantaggio rispetto a quest’ultimo risiede nell’interfaccia. In questo caso decisamente più intuitiva e ben organizzata, così da semplificare l’accesso agli strumenti. La curva di apprendimento è nettamente meno ripida rispetto a Photoshop, il che consente di imparare più rapidamente nel caso dei neofiti, e gestire tutto in tempi ridotti nel caso dei professionisti.

L’offerta, in questo caso, riguarda Fotor Pro, ovvero l’editor completo senza alcuna limitazione, e con tutti gli strumenti disponibili sul pannello. Si rivolge quindi anche ai professionisti, che avranno a disposizione tutti le funzioni avanzate di ritocco. Questi includono oltre 200 effetti, più di 100.000 templates e l’accesso all’HDR, feature fondamentale dato il supporto sempre maggiore che sta ricevendo. Il pacchetto comprende una sottoscrizione annuale, che include perfino le versioni mobile disponibili su sistemi Android ed iOS. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account, ed ottenere la versione completa anche su questi ultimi. Una soluzione decisamente versatile e di altissimo livello, ad un prezzo estremamente conveniente.

Grazie allo sconto proposto direttamente da Fotor, la sottoscrizione di un anno a Fotor Pro può essere acquistata a soli 33,99 euro direttamente dal sito dello sviluppatore.