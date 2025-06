La prima GPU cinese da 6nm è solo veloce come una GTX 660 Ti

La Cina sta intensificando gli sforzi per raggiungere l’autosufficienza tecnologica, un obiettivo reso urgente dalle restrizioni all’export imposte dagli Stati Uniti. Tra i settori più critici c’è quello delle schede video, fondamentali per l’intelligenza artificiale e il computing ad alte prestazioni. Recentemente, l’azienda cinese Lisuan ha annunciato la produzione della prima GPU nazionale realizzata con un processo a 6nm, un traguardo che segna un progresso significativo per l’industria tecnologica del Paese. Tuttavia, i risultati dei test Geekbench rivelano che le prestazioni sono tristemente paragonabili solo a quelle di una vecchia GeForce GTX 660 Ti di NVIDIA, una scheda grafica lanciata ben tredici anni fa.

La GPU Cinese di Lisuan è la prima costruita a 6nm ma le prestazioni sono un’enorme delusione

Secondo quanto dichiarato da Lisuan lo scorso mese, la nuova GPU sarebbe stata progettata per rivaleggiare con modelli moderni come la NVIDIA RTX 4060. Tuttavia, i punteggi ottenuti nei test OpenCL su Geekbench, appena 15.524 punti, raccontano tutt’altra realtà, collocando la scheda tra le opzioni meno performanti nel database ed equiparandola a soluzioni piuttosto obsolete.

I dati tecnici indicano che il processore grafico dispone di 32 Compute Units e soli 256 MB di VRAM, specifiche che sembrano abbastanza fuorvianti e frutto di un errore di lettura da parte della piattaforma. È probabile, però, che questi risultati derivino da test condotti su un prototipo non ottimizzato, e che la versione finale destinata al mercato possa offrire prestazioni quantomeno miglioriori.

Se un aspetto positivo per la GPU è l’utilizzo del nodo a 6nm di SMIC, lo stesso impiegato con successo da Huawei per i chip Kirin, un ostacolo significativo rimane la qualità dei driver, un problema che ha penalizzato altre aziende cinesi come Moore Threads e Birentech. Per competere con i colossi globali come NVIDIA, Lisuan dovrà investire nell’ottimizzazione dei driver e nel miglioramento delle prestazioni complessive.

Sebbene il divario con i leader del settore sia ancora ampio, il progetto GPU di Lisuan è un altro tassello verso una maggior autonomia tecnologica in un segmento cruciale come questo, compito naturalmente non affatto facile.