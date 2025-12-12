La promo che mette al sicuro i tuoi file per sempre: pCloud a vita a meno di 200€

Tornano le offerte pCloud, con una promo che cattura subito l’attenzione: tutti i piani a vita sono in offerta con sconti fino a ben 700 euro, senza canoni mensili e con tutti i vantaggi di una piattaforma stabile, veloce e protetta dalle rigide leggi sulla privacy svizzera.

La promo che mette al sicuro i tuoi file per sempre

Puoi scegliere tra Premium 500 GB a 199€ invece di 299€, Premium Plus 2 TB a 399€ invece di 599€ e Ultra 10 TB a 1190€ invece di 1890€, tutti con pagamento unico, cifratura 256-bit SSL, nessun costo nascosto e 14 giorni soddisfatti o rimborsati.

Ogni piano pCloud garantisce il massimo della sicurezza grazie alla combinazione tra protocolli TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit. I file, inoltre, vengono custoditi in data center certificati. La loro gestione è invece rapidissima: puoi caricare file di qualunque dimensione, senza limiti sulla velocità di trasferimento.

È possibile inoltre recuperare i dati eliminati fino a 30 giorni e anche ripristinare versioni precedenti, nel caso fossero state erroneamente sovrascritte. Anche le opzioni di condivisione sono diverse, tra link con password e cartelle condivise. Ottimo per i professionisti.

Tutti i tuoi file saranno disponibili in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione automatica. Anche offline puoi accedere a ciò che ti serve e sincronizzare in seguito. Non manca la funzione di backup automatico, anche da piattaforme terze come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Foto.

L’offerta pCloud propone piani a vita con un risparmio consistente: i prezzi partono da soli 199 euro, con un risparmio massimo di 700 euro. Tutti senza abbonamenti ricorrenti e protetti da crittografia.