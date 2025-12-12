 La promo che mette al sicuro i tuoi file per sempre: pCloud a vita a meno di 200€
Non perdere le offerte pCloud: piani a vita con sconti fino a 700 euro, senza abbonamenti, protetti e con tanti vantaggi.
Non perdere le offerte pCloud: piani a vita con sconti fino a 700 euro, senza abbonamenti, protetti e con tanti vantaggi.

Tornano le offerte pCloud, con una promo che cattura subito l’attenzione: tutti i piani a vita sono in offerta con sconti fino a ben 700 euro, senza canoni mensili e con tutti i vantaggi di una piattaforma stabile, veloce e protetta dalle rigide leggi sulla privacy svizzera.

Acquista ora il tuo piano pCloud scontato

Puoi scegliere tra Premium 500 GB a 199€ invece di 299€, Premium Plus 2 TB a 399€ invece di 599€ e Ultra 10 TB a 1190€ invece di 1890€, tutti con pagamento unico, cifratura 256-bit SSL, nessun costo nascosto e 14 giorni soddisfatti o rimborsati.

Ogni piano pCloud garantisce il massimo della sicurezza grazie alla combinazione tra protocolli TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit. I file, inoltre, vengono custoditi in data center certificati. La loro gestione è invece rapidissima: puoi caricare file di qualunque dimensione, senza limiti sulla velocità di trasferimento.

È possibile inoltre recuperare i dati eliminati fino a 30 giorni e anche ripristinare versioni precedenti, nel caso fossero state erroneamente sovrascritte. Anche le opzioni di condivisione sono diverse, tra link con password e cartelle condivise. Ottimo per i professionisti.

Attiva ora l’offerta a vita pCloud

Tutti i tuoi file saranno disponibili in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione automatica. Anche offline puoi accedere a ciò che ti serve e sincronizzare in seguito. Non manca la funzione di backup automatico, anche da piattaforme terze come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Foto.

L’offerta pCloud propone piani a vita con un risparmio consistente: i prezzi partono da soli 199 euro, con un risparmio massimo di 700 euro. Tutti senza abbonamenti ricorrenti e protetti da crittografia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

Eleonora Busi
12 dic 2025
