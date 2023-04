La PS5 è in sconto su Amazon con spedizione immediata

Il lunghissimo periodo di carenza delle scorte è ormai giunto al termine e adesso è possibile acquistare la PlayStation 5 praticamente ovunque. Tanto che sono iniziati i primi sconti, come quello che propone oggi Amazon sulla PS5 Standard Edition.

Il modello con lettore disco della console di casa Sony te lo porti a casa con 529 euro, con spedizione e consegna immediata. Risparmi più di 20 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino di 549,99 euro.

PS5 in offerta e disponibile: l’occasione è su Amazon

La PS5 disponibile su Amazon è la Standard Edition, ovvero la versione con il lettore disco. Questa versione ti permette di giocare ai tuoi giochi preferiti su disco, sia per PS4 che per PS5, e di usufruire dei vantaggi del formato fisico, come la possibilità di rivendere o prestare i tuoi giochi o di collezionarli. Inoltre, con la Standard Edition puoi anche riprodurre i tuoi Blu-ray e DVD sul tuo televisore.

La Standard Edition è più desiderata rispetto alla Digital Edition perché offre una maggiore flessibilità e compatibilità. Con la Digital Edition, infatti, puoi solo acquistare e scaricare i giochi digitali dal PlayStation Store, senza poter usare i tuoi dischi o quelli dei tuoi amici. Inoltre, la Digital Edition non ha il lettore Blu-ray, quindi non puoi guardare i tuoi film o le tue serie preferite su disco.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di acquistare la PS5 a un prezzo scontato su Amazon. L’articolo è disponibile per la spedizione immediata, quindi potrai ricevere la tua console praticamente subito.

