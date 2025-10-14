 La runtime Flatpak di GNOME abbandona il supporto 32-bit
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La runtime Flatpak di GNOME abbandona il supporto 32-bit

Con un annuncio, gli sviluppatori GNOME decidono di abbandonare il supporto a 32-bit per il runtime di Flatpak.
La runtime Flatpak di GNOME abbandona il supporto 32-bit
Informatica App e Software
Con un annuncio, gli sviluppatori GNOME decidono di abbandonare il supporto a 32-bit per il runtime di Flatpak.

Gli sviluppatori GNOME hanno annunciato l’abbandono del supporto a 32-bit per la runtime di Flatpak, l’infrastruttura che consente l’esecuzione di applicazioni nel formato formato. L’eliminazione segue la volontà di semplificare il codice, togliendo il software non più necessario o obsoleto.

GNOME si sbarazza del supporto 32-bit della runtime Flatpak

Come spiegato dagli sviluppatori GNOME, mantenere le build a 32-bit era diventato sempre più complesso e poco utile. Negli ultimi anni, la maggior parte delle applicazioni moderne è passata a 64-bit, rendendo il supporto a 32-bit obsoleto. Inoltre, l’utilizzo era ormai limitato a un numero ristretto di utenti.

Ovviamente la questione non tange per chi fa normalmente uso di Flathub, ma va a eliminare la possibilità di installare software disponibile soltanto a 32-bit, costringendo gli utenti a cercare soluzioni per la compatibilità o altre alternative.

Gli sviluppatori GNOME hanno tuttavia adottato una soluzione per mitigare l’impatto, scegliendo di implementare il componente “org.freedesktop.i386.Compat” dell’SDK Freedesktop, già utilizzato come base per il runtime. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con gli sviluppatori di Bottles e tutte le applicazioni interessate sono ora spostate nel nuovo runtime di GNOME 49.

Flatpak sarà quindi disponibile solamente per le architetture x86_64 e AArch64. Le build per armv7 e i386 sono eliminate già da due anni, segnando la fine definitiva del supporto a 32-bit.

Il supporto per le piattaforme che sono ancora rimaste a 32-bit rimane quindi una scelta individuale dei singoli progetti, non più una politica generale di GNOME: i manutentori possono ancora accettare patch per risolvere problemi a 32-bit, ma non sono più obbligati a supportarle.

Inoltre, le distribuzioni Linux che fanno ancora uso di versioni a 32-bit dell’ambiente desktop sono invitate a mantenere attivamente le build. La decisione è, a ogni modo, soltanto l’ultima di una tendenza che segna la fine naturale di un’architettura ormai obsoleta, così come è successo per il 16-bit in passato.

Fonte: Blog sviluppo GNOME

Pubblicato il 14 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Peppermint OS basato su Debian 13 è disponibile ufficialmente

Peppermint OS basato su Debian 13 è disponibile ufficialmente
Gemini su Chrome per Android riassume le pagine web

Gemini su Chrome per Android riassume le pagine web
Linux 6.18 disattiva la crittografia TPM per maggiori prestazioni

Linux 6.18 disattiva la crittografia TPM per maggiori prestazioni
Google Meet lancia il make-up AI, con 12 look disponibili

Google Meet lancia il make-up AI, con 12 look disponibili
Peppermint OS basato su Debian 13 è disponibile ufficialmente

Peppermint OS basato su Debian 13 è disponibile ufficialmente
Gemini su Chrome per Android riassume le pagine web

Gemini su Chrome per Android riassume le pagine web
Linux 6.18 disattiva la crittografia TPM per maggiori prestazioni

Linux 6.18 disattiva la crittografia TPM per maggiori prestazioni
Google Meet lancia il make-up AI, con 12 look disponibili

Google Meet lancia il make-up AI, con 12 look disponibili
Gabriele Giumento
Pubblicato il
14 ott 2025
Link copiato negli appunti