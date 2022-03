La Russia potrebbe mettere in pericolo la scienza mondiale

L’invasione della Russia ha obbligato 1 milione di persone ad abbandonare l’Ucraina, lasciando tutto dietro. Tutto questo sta causando moltissimi problemi alla popolazione, ma non solo: ci sono anche dei problemi che ancora non vengono visti ma che potrebbero presentarsi sul lungo periodo, specialmente per quanto riguarda la scienza.

Vediamo quindi tutti i progetti che riguardano la ricerca scientifica e che questa guerra potrebbe mettere in seri guai, a partire dalle collaborazioni più recenti fino a quelle che vanno avanti da anni.

ITER

ITER è ad oggi il più grande esperimento sulla fusione: collaborano ad esso 35 nazioni, ed è in piedi dai tempi della Guerra Fredda. È sempre stato un progetto super partes per quanto riguarda la politica (anche se lo era pure l’ISS, eppure le minacce fioccano) ma non è detto che tutti riescano ancora a lavorarci sopra in modo consono.

ESA

L’Agenzia Spaziale Europea ha subito condannato la Russia per le azioni svolte, e facendolo ha di base condannato la missione ExoMars ad almeno altri due anni di attesa: il lancio si deciderà tra qualche giorno, ma la sua sorte sembra chiara.

The International Science Council

Questa organizzazione non governativa è dedita alla ricerca scientifica come bene comune, ma è comunque andata contro la Russia accusandola. Non ha preso decisioni su eventuali tagli, quindi lascerà la possibilità a tutti di collaborare al progetto, ma la posizione presa potrebbe portare a conseguenze.

CERN

Il CERN non ha ancora parlato della Russia: la casa del più grande acceleratore di particelle non ha detto nulla a riguardo, se non una frase secca detta da un portavoce che ha parlato di non sapere quali impatti la scelta di attaccare l’Ucraina possa avere sul progetto.

ISS

Nella Stazione Spaziale Internazionale partono invece minacce: un video ha mostrato una sorta di piccola minaccia velata della Russia che punta a staccare il suo modulo. Questo porterebbe al modulo stesso di non avere elettricità, mentre il resto della stazione cadrebbe sulla Terra.