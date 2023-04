La Scopa elettrica Ariete 2-in-1 oggi è tua ad un PREZZO BOMBA

Per far brillare gli angoli di tutta la casa, hai bisogno di un aspirapolvere versatile e leggero che si possa adattare a qualsiasi angolo. Quello che fa per te è sicuramente la Scopa elettrica Handy Force marcata Ariete, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto speciale del 35%.

L’elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno è disponibile a soli 49,00 euro, anziché 75 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Questo gioiellino marcato Ariete è davvero unico, non fatevelo scappare!

Scopa elettrica Handy Force Ariete: mai più fatica nelle pulizie domestiche

Handy Force è la scopa elettrica Ariete leggera e maneggevole pensata per rendere la pulizia dei pavimenti di casa un’operazione facile e veloce.

La spazzola universale è ideata per pulire in profondità qualsiasi tipo di pavimento, anche i più delicati come marmo, gres porcellanato o ceramica. In più, oltre alla modalità verticale, l’aspirapolvere può diventare anche un dispositivo portatile ed aspirabriciole. In un semplice clic è possibile smontarlo ed utilizzarlo in tutti i contesti della casa. In questo modo in un batter d’occhio è possibile aspirare e rinfrescare divani e poltrone, ma anche gli interni della macchina.

La lunghezza del cavo è pari a 5 metri e la potenza del motore assicura un’ottima aspirazione anche sui tappeti. Inoltre la macchina è dotata del Filtro Hepa che assicura non solo un’aspirazione profonda, ma anche l’eliminazione di micro polveri, acari e pollini che restano così intrappolati all’interno del serbatoio, evitando la loro dispersione nell’aria.

Ad oggi la Scopa elettrica Handy Force marcata Ariete è in super offerta su Amazon con uno sconto speciale del 35%. L’elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno è disponibile a soli 49 euro, non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.