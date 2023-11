La settimana nelle crypto: +80% di Blur e nuova attrazione verso NuggetRush

Nonostante il recente calo dell’attività di NFT, il sentimento degli investitori di BLUR è aumentato notevolmente negli ultimi giorni. L’interesse rialzista per BLUR è aumentato con l’avvicinarsi del lancio della Season 2. Nonostante ciò, gli analisti si aspettavano che BLUR continuasse a crescere dopo la sua quotazione su Binance.

D’altra parte, molti investitori sono interessati a NuggetRush (NUGX), affermando che ha il potenziale per diventare una delle migliori ICO. NuggetRush è un’avventura mineraria ricca di ricompense. Ma NUGX è all’altezza delle aspettative degli investitori? Discutiamone.

>> Scopri NuggetRush ora <<

Il token BLUR sale nonostante il calo delle vendite di NFT

Negli ultimi mesi le vendite di NFT sono diminuite su piattaforme famose come OpenSea e Blur. Nonostante il calo delle vendite di NFT, Blur ha registrato una performance di mercato positiva. Il rialzo di BLUR coincide con il rialzo generale sul mercato delle criptovalute.

Il 1° novembre BLUR aveva un prezzo di 0,293 $. Il 15 novembre, il valore di BLUR è balzato del 24,5% a 0,365 $. Il momento rialzista di BLUR è raddoppiato e il suo valore è sceso del 76,7% a 0,645 $.

Gli analisti hanno attribuito il forte aumento di BLUR a metà novembre alla sua quotazione su Binance. Il 15 novembre Binance ha annunciato di aver aggiunto BLUR alla sua funzione “Convert”. La quotazione consente agli utenti di acquistare e vendere asset come BLUR senza passare attraverso un libro ordini tradizionale.

Inoltre, l’attività NFT potrebbe aumentare all’inizio del 2024. Questo aumenterebbe l’attività di trading sullo exchange NFT di Blur. Queste condizioni favorirebbero BLUR, che potrebbe aumentare il suo valore del 21,3% a 0,783 $.

NuggetRush: una corsa all’oro e ai premi in NFT

NuggetRush (NUGX) è un’esperienza di gioco a tema minerario che sfida lo spirito di avventura dei giocatori. Si tratta di una corsa alle ricompense minerarie che includono l’oro.

NuggetRush (NUGX) offre un’esperienza mineraria coinvolgente. I giocatori parteciperanno a compiti banali come lo scavo di pozzi e la creazione di gallerie. Utilizzeranno anche indagini geofisiche e altre tecniche di campionamento del terreno.

Questi NFT hanno un grande valore e i giocatori possono scambiarli attivamente sul marketplace di NuggetRush. Inoltre, i giocatori possono aumentare il valore dei loro NFT potenziando i macchinari minerari o le abilità dei loro personaggi NFT. I giocatori possono anche guadagnare qualcosa in più facendo lo staking dei loro NFT.

Al fine di ottenere oro vero, i giocatori dovranno vincere i RUSHGEM NFT. NuggetRush (NUGX) organizzerà la consegna delle ricompense in oro in qualsiasi luogo scelto dai giocatori. L’offerta di ricompense in oro potrebbe rendere NuggetRush (NUGX) uno dei progetti NFT più popolari.

L‘ICO blockchain di NuggetRush ha venduto oltre 55 milioni di token, raccogliendo quasi 600.000 $. Il valore di NUGX è già aumentato del 20% dopo essere entrato nel secondo round della prevendita. Al terzo round, NUGX passerà da 0,012 $ a 0,013 $, con una crescita dell’8,3%. NUGX sarà quotata su exchange quando raggiungerà 0,020 $.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.