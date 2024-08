La sicurezza dei dati nel cloud: perché un antivirus è essenziale

La sicurezza dei dati personali è un fattore essenziale per una protezione totale della nostra vita digitale. Tuttavia, le minacce online sono tante e senza un adeguato supporto non è facile mettere al sicuro i nostri file. Per questo conviene sempre affidarsi a soluzioni valide come quelle offerte da Norton Antivirus. Ci riferiamo in particolare alla funzione Backup nel cloud di Norton che aiuta a prevenire la perdita dei dati a causa di attacchi esterni come ad esempio quelli portati dai ransomware. Oltre a questi si aggiungono i rischi derivanti dai guasti fisici delle unità di memoria o dell’intero PC, che possono sempre verificarsi facendo perdere per sempre l’accesso ai file personali.

Backup nel cloud è sempre incluso senza costi aggiuntivi in tutti gli abbonamenti Norton Antivirus

Backup nel cloud di Norton mette in sicurezza i dati creandone una copia sui server remoti del servizio. I file sono quindi al sicuro e in caso di perdita delle informazioni memorizzate sul dispositivo è possibile ripristinarle proprio grazie alla copia conservata nel cloud Norton. Ovviamente, tutti i contenuti di cui viene Norton effettua il backup sul cloud sono protetti da accessi indesiderati e solo l’utente è in grado di avere il controllo sui dati memorizzati nei server.

La funzione Backup nel Cloud è inclusa in tutte le soluzioni antivirus di Norton a partire da Norton Antivirus Plus per arrivare alla suite Norton 360. In base al prodotto scelto il cliente ha accesso ad una differente quantità di spazio sui server per il backup dei propri file. Ad esempio, con il già menzionato Norton Antivirus Plus sono inclusi fino a 2 GB di dati per il backup, mentre Norton 360 Standard offre uno spazio di 10 GB. La capacità di archiviazione per il backup nel cloud sale poi a 50 GB scegliendo Norton 360 Deluxe e arriva a ben 500 GB con l’abbonamento a Norton 360 Advanced.

Possiamo dire quindi che qualsiasi sia la configurazione scelta per la sicurezza dei propri dati, il cliente Norton ha sempre la certezza di poter contare sul meglio della tecnologia e della protezione a prescindere dallo spazio di archiviazione incluso nel piano sottoscritto.